飯店「住」攻讓愛升溫 有情人愛到3月仍有效

沒趕上時間在2月14日與他或他度過西洋情人節的有情人不必太傷心！為擴大搶攻疫後戀愛商機，今年不少觀光飯店都將情人節促銷活動從2月起一路延伸至3月14日的「白色情人節」、甚至到3月底。台北遠東香格里拉飯店、晶華酒店、寒居酒店，以及北投日勝生加賀屋溫泉飯店和宜蘭力麗威斯汀度假酒店，都有為天下有情人設計的主題住房專案讓有情人舖陳浪漫，君品酒店則攜手VANTEL露營車推出情人一日遊方案，參加者上午可至富豪租車取車，駕駛VANTEL網美露營車出遊，晚間還車後7點30分再至君品酒店「雅意」義式餐廳享用浪漫雙人晚餐，或擇日再至餐廳享用雙人套餐。

台北遠東香格里拉飯店情人住房專案有：總統套房、特級套房與101景觀客房等三種房型供戀人選擇，套裝內容依房間檔次不同設計，其中以總統套房設計的「總是寵愛‧一生香愛」住房專案，每晚13萬1400元起包含客房氣球及花藝佈置、早餐、行政樓層貴賓禮遇、客房餐飲一萬元消費抵用，另安排鋼琴老師於總統套房內現場彈奏。此外，專案還可享電影院包場服務，可選擇影片及場次(須依影院檔期為主)，獨享包場的兩人世界。

台北遠東香格里拉38樓馬可波羅義大利餐廳，擁有高樓美景及精緻美味的義式佳餚。圖／台北遠東香格里拉飯店 台北遠東香格里拉「摯愛101」情人住房專案，入住台北101景觀尊榮客房每晚11,999元起。圖／台北遠東香格里拉飯店

浪漫不須擠節日，寒居酒店「天天情人節」住房專案，平日4,999元+15.5%、假日5,499元+15.5%，內容包括：入住「燁鴞」或「鄰鴞」客房，位在四平商圈國賓影城電影票兩張，享有席夢思頂級睡床搭配專案加贈的品牌舒眠香氛，翌日風格早餐，標榜美食、電影、小旅行和約會一次掌握。

台北晶華酒店推出一整個月的「Chocoholic 巧克力情人月」，除攜手逾十家巧克力名店於一樓中庭開辦「巧克力市集」，法籍點心主廚裴洛偉(Nicolas Pelloie)並設計推出「敲敲打開你的心」心型巧克力禮盒，二樓上庭酒廊也推出「巧克力珠寶盒」，以8款鹹甜巧克力點心攻佔情人的胃。客房亦有「巧克力情人假期」住房專案，有情人可入住專屬客房共享法籍甜點主廚打造的「巧克力珠寶盒」，以林后可可的「可可淨白黑金面膜」護膚，並贈CNN 唯一推薦台北必吃自助式早餐兩客。

除都會觀光飯店，位在不同景區的休閒度假飯店也針對有情人設計規畫了住房專案，提供愛侶攜手旅遊度假選擇。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店「純白愛戀 一生一世」住房專案，內含稅金及服務費13,400元起，內含入住豪華套房一晚、「舞」日本料理主廚特製「花水木」情人晚間套餐、太平海純米吟釀乙瓶、Westin專屬木升杯乙對，及翌日自助式早餐兩客。加價3,600元可以加購60分鐘「SPA愛戀尊寵體驗」，另贈送Bamford玫瑰沐浴皂。

台北萬豪酒店館內「Garden Kitchen」，西洋情人節至白色情人節期間午間餐期推出雙人分享海陸盛宴。主菜「炭烤戰斧豬排搭爐烤波士頓龍蝦及干貝」，雙人價5,080元+10%，帶骨戰斧重達14盎司，搭配獨家特製烤肉醬及獨特碳烤手法，外層香酥、肉質鮮嫩多汁。或可選擇「美國頂級肋眼牛排12盎司搭爐烤波士頓龍蝦及干貝」，雙人價5,880元+10%，嚴選美國Prime濕式熟成肋眼，附上奶油馬鈴薯泥及爐烤蘑菇澎派上桌，兩款雙人主餐皆享午餐自取美饌，包含極鮮海物Bar、精湛冷盤、熱食美饌、鮮蔬沙拉以及夢幻甜點。

看好情人節約會商機，台北君品酒店攜手VANTEL露營車推出情人專屬活動，除在君品酒店大鎮門口展示網美露營車VANTEL實車，供消費者參觀感受與拍照留念，3月14日前並推出一日遊專案，預訂專案者上午可至富豪租車取車，駕駛VANTEL網美露營車出遊，晚間還車後7點30分再至君品酒店「雅意」義式餐廳享用浪漫雙人晚餐，亦可擇日再至餐廳享用雙人套餐，限定優惠價8,888元，一趟行程包含了露營車網美體驗、駕駛出遊樂趣，以及享用精緻美食。

台北遠東香格里拉飯店情人住房專案有：總統套房、特級套房與101景觀客房等三種房型供戀人選擇，套裝內容依房間檔次不同設計，其中以總統套房設計的「總是寵愛‧一生香愛」住房專案，每晚13萬1400元起包含客房氣球及花藝佈置、早餐、行政樓層貴賓禮遇、客房餐飲一萬元消費抵用，另安排鋼琴老師於總統套房內現場彈奏。此外，專案還可享電影院包場服務，可選擇影片及場次(須依影院檔期為主)，獨享包場的兩人世界。

浪漫不須擠節日，寒居酒店「天天情人節」住房專案，平日4,999元+15.5%、假日5,499元+15.5%，內容包括：入住「燁鴞」或「鄰鴞」客房，位在四平商圈國賓影城電影票兩張，享有席夢思頂級睡床搭配專案加贈的品牌舒眠香氛，翌日風格早餐，標榜美食、電影、小旅行和約會一次掌握。

台北晶華酒店推出一整個月的「Chocoholic 巧克力情人月」，除攜手逾十家巧克力名店於一樓中庭開辦「巧克力市集」，法籍點心主廚裴洛偉(Nicolas Pelloie)並設計推出「敲敲打開你的心」心型巧克力禮盒，二樓上庭酒廊也推出「巧克力珠寶盒」，以8款鹹甜巧克力點心攻佔情人的胃。客房亦有「巧克力情人假期」住房專案，有情人可入住專屬客房共享法籍甜點主廚打造的「巧克力珠寶盒」，以林后可可的「可可淨白黑金面膜」護膚，並贈CNN 唯一推薦台北必吃自助式早餐兩客。

除都會觀光飯店，位在不同景區的休閒度假飯店也針對有情人設計規畫了住房專案，提供愛侶攜手旅遊度假選擇。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店「純白愛戀 一生一世」住房專案，內含稅金及服務費13,400元起，內含入住豪華套房一晚、「舞」日本料理主廚特製「花水木」情人晚間套餐、太平海純米吟釀乙瓶、Westin專屬木升杯乙對，及翌日自助式早餐兩客。加價3,600元可以加購60分鐘「SPA愛戀尊寵體驗」，另贈送Bamford玫瑰沐浴皂。

台北萬豪酒店館內「Garden Kitchen」，西洋情人節至白色情人節期間午間餐期推出雙人分享海陸盛宴。主菜「炭烤戰斧豬排搭爐烤波士頓龍蝦及干貝」，雙人價5,080元+10%，帶骨戰斧重達14盎司，搭配獨家特製烤肉醬及獨特碳烤手法，外層香酥、肉質鮮嫩多汁。或可選擇「美國頂級肋眼牛排12盎司搭爐烤波士頓龍蝦及干貝」，雙人價5,880元+10%，嚴選美國Prime濕式熟成肋眼，附上奶油馬鈴薯泥及爐烤蘑菇澎派上桌，兩款雙人主餐皆享午餐自取美饌，包含極鮮海物Bar、精湛冷盤、熱食美饌、鮮蔬沙拉以及夢幻甜點。

看好情人節約會商機，台北君品酒店攜手VANTEL露營車推出情人專屬活動，除在君品酒店大鎮門口展示網美露營車VANTEL實車，供消費者參觀感受與拍照留念，3月14日前並推出一日遊專案，預訂專案者上午可至富豪租車取車，駕駛VANTEL網美露營車出遊，晚間還車後7點30分再至君品酒店「雅意」義式餐廳享用浪漫雙人晚餐，亦可擇日再至餐廳享用雙人套餐，限定優惠價8,888元，一趟行程包含了露營車網美體驗、駕駛出遊樂趣，以及享用精緻美食。

觀光飯店情人住房專案表

觀光飯店 情人住房專案價格與內容 專案效期 台北遠東香格里拉飯店 1.「摯愛101」／每晚11,999元起

入住101景觀客房+情人套餐兩客+氣泡酒1瓶+早餐+黃金藻青春化妝水+多效面膜禮盒組

2.「吾愛久久久」／每晚52,999元起

入住特級套房+雙人早餐+香檳一瓶+氣球及花藝佈置+迎賓巧克力+豪華閣行政酒廊禮遇 即日起~3/14 台北晶華酒店 「巧克力情人假期」／9300元

住房+早餐+ 巧克力珠寶盒+「可可淨白黑金面膜」護膚 即日起~3/14 台北寒居酒店 「天天情人節」／4,999元起+15.5%

住房+早餐+院線影城電影票+贈舒眠香氛乙組 即日起～3/30 北投日勝生加賀屋 「微醺戀曲」

住房+花色浴衣拍照漫步+會席料理+汽泡酒 即日起～3/31 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 「純白愛戀 一生一世」／13,400元

住房+日料情人晚餐+純米吟釀乙瓶+Westin專屬木升杯乙對+餐兩客 即日起~3/14

整理製表：姚舜

晶華酒店推出「巧克力情人假期」住房專案，有情人入住酒店可在客房內共享法籍甜點主廚設計的「巧克力珠寶盒」。圖／台北晶華酒店 晶華酒店法籍點心主廚裴洛偉(Nicolas Pelloie)設計的「敲敲打開你的心」心型巧克力禮盒，以精巧小木槌敲開巧克力外殼後，即可品嘗到繽紛馬可龍。圖／台北晶華酒店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店豪華套房採日式風格設計，半開放式空間讓視野更加寬闊。圖／宜蘭力麗威斯汀度假酒 寒居酒店推出「天天情人節」住房專案，入住含早餐並送影城電影票以及舒眠香氛組。圖／寒居酒店

被網友評為「台北最美Semi-Buffet餐廳的台北萬豪酒店「Garden Kitchen 」，3月14日前午間餐期推出雙人分享海陸情人餐。圖／台北萬豪酒店 台北萬豪「Garden Kitchen」情人限定午間雙人分享海陸饗宴，有二種主餐可以選擇。圖／台北萬豪酒店

VANTEL露營車與君品酒店合作推出一日遊專案，客人可駕駛VANTEL網美露營車出遊，晚間還車後再至君品酒店「雅意」義式餐廳享用浪漫雙人晚餐。圖／君品酒店

入住日勝生加賀屋「微醺戀曲住房專案，戀人可一同穿上花浴衣在飯店內散步、拍照。圖／日勝生加賀屋 日勝生加賀屋「微醺戀曲」住房專案，有情人可入住正統和風的榻榻米客房。圖／日勝生加賀屋

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