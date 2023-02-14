阿里山花季限定 搭蒸汽火車賞櫻趣

3月10日將迎來阿里山花季，儘管阿里山國家森林遊樂區工作站前的染井吉野櫻王目前還靜悄悄，大阿里山區的河津櫻、寒櫻、山櫻花等早已遍地開花，阿里山林業鐵路及文化資產管理處提前預告3月中、下旬將推出「31號蒸汽火車」限定遊程，不但有專業導覽帶遊客賞花，還有小火車隱藏版路線，林鐵及文資處說，很多鐵道迷一年就等這一次。

阿里山森林遊樂區內有32種櫻花品系、總數近2500株，每年3、4月櫻花盛開，總吸引眾多花迷上山朝盛，阿里山工作站技士蕭明學說，目前賞櫻主力以山櫻花為主，被喻為染井吉野櫻開花指標的櫻王仍不見動靜，不過按時序推，3月中旬過後，花季主角染井吉野櫻就會陸續滿開。

林鐵及文資處自2018年開始在阿里山花季及楓紅時節推蒸汽火車遊程，從第2年開始，一開放網路訂票就常被秒殺，配合阿里山花季3月10日登場，「31號蒸汽火車」將在3月13日、20日和27日以限定遊程方式開出，分上、下午2梯共6梯次開賣，每梯次限額80人。

林鐵及文資處綜合企畫科長黃玫璇說，31號蒸汽火車遊程全程由「漫步在雲端的阿里山」攝影達人黃源明領路，每車廂配有1名專業導覽員解說，透過搭乘百年國寶31號蒸汽火車附掛仿日本皇室貴賓車打造的台灣檜木車廂，能體驗全台獨家高山櫻花鐵道尊榮之旅。

黃玫璇說，今年遊程也特別規畫林鐵隱藏版路線，蒸汽火車行經祝山線0.5K和1.1K處會緩行通過，讓遊客捕捉林鐵支線少有的廣闊大彎軌道及大彎岩橋的景致，透露因該路段是火車運行路線，依法民眾不能闖越軌道，所以要合法拍到大彎軌道、岩橋景色，只能坐在火車上，林鐵及文資處才會安排火車放慢通行，讓遊客一次拍個夠。(中國時報 呂妍庭)

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