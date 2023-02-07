台南晶英攜手專家領路 走訪百年前日本東宮裕仁太子行啟遺跡

繼「皇太子御宴」之後，台南晶英酒店全新策劃推出「皇太子行啟文化導覽」行程，由專業導覽老師解說，循著日本東宮太子裕仁（後來繼位的昭和天皇）1923年訪台時走訪路線參觀多處遺跡，聽講行啟時發生的奇聞軼事，並提供皇族御宴中精緻小食半點炸春餅與茶飲，共三小時體驗每人售價1,080元。台南晶英酒店並推出四人成行的「南國巡啟」住房專案，入住小西門家庭套房三天兩夜，包含上述行程與早餐每人只要5,972元，用全新角度走訪城市，感受更多古今時序更迭的文史脈絡。

台南晶英酒店「茶薈」去年九月進駐府城著名的歷史古蹟「知事官邸」，1923年日本東宮太子裕仁（後來繼位的昭和天皇）訪台時即下榻此處，百年時光流逝，此處的歷史文化底蘊依舊深厚。為此，台南晶英酒店策劃推出「皇太子行啟文化導覽」行程，推廣歷史文化旅遊。

市定古蹟「知事官邸生活館」是日本時期所建造的兩層巴洛克式山牆牌樓建築，外側擁有拱型迴廊以及突出的傳統八角造型，在當時作為「臺南縣知事官邸」，更是皇室成員訪視南台灣重要的「御泊所」，隨著疫後國門開放，陸續遇見日本旅客前來朝聖這個有緊密淵源的觀光景點。台南晶英積極發揚在地文化資產，重現1923年4月20日皇太子府城行啟，並由資深嚮導「府城漫遊」吳宜勉老師帶領，從知事官邸出發，途經台南火車站、台南公園、日軍臺灣步兵第二聯隊營舍、成大榕園等至今仍保留完善的要點，即日起開放2/25(六)、3/4(六)、3/19(日)、4/8(六)、4/23(日)場次報名，有興趣的民眾可上「晶好購商城」查詢。

旅人若想於春季週末來趟極具有歷史意義的悠閒旅遊，可選擇「南國巡啟」三天兩夜住房專案，入住寬敞16坪小西門家庭套房兩中床，並由飯店專人安排接駁前往距離約十分鐘車程的「茶薈知事官邸」，在日式建築典雅氛圍之下，品嚐皇太子御宴中精巧點心炸春餅，用春捲皮裹入蔬菜、豬肉、蝦肉後油炸至金黃色，酥脆口感搭配內餡豐滿多汁，加上飯店獨特風味晶泡茶飲清爽解膩，四人成行含翌日自助式早餐、導覽方案與服務費共23,888元，搭配高鐵聯票再享車票八折優惠。

1923年4月20日裕仁皇太子下榻當時州知事官邸，今「知事官邸生活館」，並於二樓欣賞傳統技藝宋江陣。圖／《東宮行啟：1923年裕仁皇太子訪臺記念寫真帖》 台南晶英「茶薈」，去年九月起進駐府城著名的歷史古蹟「知事官邸」，提供各式餐飲服務。圖／台南晶英酒店

台南晶英酒店推出「皇太子行啟文化導覽」行程，除走訪歷史古蹟並可品嚐到皇族御宴中精緻小食「炸春餅」。圖／台南晶英酒店 台南晶英「皇太子行啟文化導覽」由「府城漫遊」吳宜勉老師帶領，從知事官邸出發，途經台南火車站、台南公園、日軍臺灣步兵第二聯隊營舍等要點。圖／台南晶英酒店

台南晶英酒店推出的「南國巡啟」住房專案，含住宿、早餐，以及「皇太子行啟文化導覽」，並提供4人同行、三天二夜套裝。圖／台南晶英酒店

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