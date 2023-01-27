迎燈會 士林光兔出籠 松山推Q版媽祖

台灣燈會睽違23年再度回到台北，將於2月5日至19日登場，除了主要的4大展區，12行政燈區也各有特色。台北市民政局表示，士林燈區推出主題燈「光兔」，創作30隻閃爍小兔子，松山燈區打造7米高的Q版媽祖燈飾，要從傳統花燈玩出新花樣。

士林燈區選在士林新地標台北表演藝術中心展出，士林區長洪進達表示，利用光影、藝術、美食呈現「光舞藝遊兔耀士林」，主題燈為「光兔」，由黑川互動媒體藝術團隊、聲音藝術家鄭乃銓共同創作30隻連續躍動閃爍的小兔子，展現滿滿活力。

洪進達指出，另外還打造3區光環境，包含喜兔廊道與叢林中穿梭兔子的「兔耀Shilin」，並與幽默詼諧温咖啡聯名，為士林打造專屬字句「不一樣的士林x温語錄」，用光影舞蹈讓民眾散步遊玩在士林的「光舞漫步」，邀大家一起來賞燈。

民政局說，大同燈區以「愛戀稻埕」為主題，分別在大稻埕永樂廣場、大稻埕公園及迪化北街十連棟3大展區，妝點「心願樹」、「心心相映燈」、「幸福織樹」等3大燈飾，燈會期間也安排「花之風帆」遊船體驗，欣賞河岸風光之餘，還可從大稻埕搭到關渡參觀北投燈區。

松山燈區則以「民俗文化」、「祈福」為主軸，規畫3大展區，松山慈祐宮前廣場就有1座7米高的Q版媽祖燈飾，台北府城隍廟前廣場與時下正夯的「好想兔」作者聯名，打造5隻新年造型的「好想兔」燈飾及3座城隍爺、謝將軍及范將軍，讓傳統神明文化融合新元素。

此外，大安燈區結合多元宗教「天堂路」特色，於大安森林公園8號出口處以快樂天堂兔概念規畫主題燈區，還設置心型光廊供打卡，也於大安行政中心前廣場擺放祈福燈區，懸掛手作燈籠並提供祈福卡，讓民眾賞燈祈願一次滿足。

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