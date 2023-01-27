台灣燈會在台北 4大科幻互動燈座亮相

2023台灣燈會在台北，光、源、未來展區將在2月1日試營運，北市文化局在信義區百貨商圈設置「未來展區」亮相，展出光能使者、午夜櫥窗、星海公車及宇宙舞池等4大科技主題互動式燈座，融合藝術文化、時尚潮流與未來感，觀眾可跟每座燈座互動體驗，放大夢想擴增對未來時尚潮流的想望。

矗立在忠信廣場的光能使者是西班牙兄弟檔設計師BROSMIND的創作，從宇宙來地球蒐集夢想的使者，眼睛有著「你好」字樣，高舉雙手熱情招呼觀眾，高達6米燈座周遭圍繞搭載串接裝置的8輛腳踏車。文化局指出，民眾只要踩踏腳踏車便能將動力傳至電腦，變換燈座燈光，彷彿在向宇宙傳達訊息。

午夜櫥窗設立在興雅路步道，展示實踐大學服裝設計系和輔仁大學織品服裝學系學生作品，櫥窗裡的迷幻燈光彷彿將時間快轉到2080年。

文化局表示，展區還邀請台灣時裝設計師Allen ko與紙雕藝術家鍾凱翔，利用布料與瓦楞紙創作，讓民眾欣賞時尚設計與藝術時，也喚起對未來城市與生態永續共存的意識。

平常出現在台北街頭巷尾的公車，在台灣燈會期間轉變成開往外太空的星海公車。文化局表示，知名塗鴉藝術家布雷克以螢光漆彩繪公車，再使用紫光燈打亮，內部有台灣知名音樂品牌「顏社」精心設計的音樂，搭配定時播放模擬星際旅行的視覺以及聲音序列，讓乘客坐上公車探索太空。

在統一時代百貨和誠品信義間搭設的宇宙舞池，由LED地板搭配BROSMIND授權圖像組成，民眾可踩踏地板互動，民眾也能用手機掃描QR code與角色共舞、拍照、錄影，成為宇宙級舞者。

此外，以真人互動的表演「失眠流動劇場」，2月10、11日晚間7時及8時在「午夜櫥窗」帶來4場沈浸式表演；音樂愛好者不能錯過的表演，2月18日、19日晚間7時在「午夜櫥窗」，由張逸聖（迪拉）夥同春豔、國蛋、DJ MR.GIN、PUZZLEMAN等一群熱愛嘻哈饒舌的音樂人演出，邀聆聽者隨律動和光能變化體驗台灣原創音樂。( 中國時報 蔡佩珈)

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