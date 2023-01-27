高雄ㄇㄚˊ幾兔亮相 水陸雙主燈萌翻

2023高雄燈會25日盛大展開，高達4公尺慵懶趴睡在舊左營國中草地的「ㄇㄚˊ幾兔」陸上主燈正式亮相，高市府觀光局特別擺放各式造型的「小ㄇㄚˊ幾兔」，準備萌翻高雄燈會。「2023年新竹縣花燈迎天穿、喜迎兔年來」則在縣定古蹟「潘屋」前展出兔年地景藝術，重頭戲花燈踩街將於2月10日熱鬧登場。

高市府觀光局邀請高雄人氣IP「ㄇㄚˊ幾兔」創作者YUKIJI雪路，為高雄蓮潭燈會設計2隻不同造型的ㄇㄚˊ幾兔，作為此次燈會水陸雙主燈。水上主燈是1隻高達18公尺的巨型ㄇㄚˊ幾兔在蓮潭上高舉雙手歡迎賞燈遊客；陸上主燈則是4公尺高的ㄇㄚˊ幾兔慵懶趴睡在舊左營國中草地，讓大小朋友可以近距離拍照、賞燈。

YUKIJI雪路表示，燈會籌備期間和高市府觀光局會勘場地，因地制宜重新繪畫「尋找ㄇㄚˊ幾兔」主題，因應過年節慶，除水陸雙主燈，周邊也擺放達摩ㄇㄚˊ幾、招財ㄇㄚˊ幾、恐龍ㄇㄚˊ幾等各種造型小兔，還有大小朋友喜愛的兔高高、高雄熊、歡喜鼠、咕咕雞、紅豬豬、LuLu（長頸鹿）狐獴弟弟等ㄇㄚˊ幾兔夥伴藏身草地旁樹洞，還有超人氣OPEN將、LOCK醬及小桃以可愛造型與大家一起歡度春節。

新竹縣「2023年新竹縣花燈迎天穿、喜迎兔年來」在縣定古蹟「潘屋」前草地展出兔年地景藝術，文化局展出皮皮獅氣偶，周邊依傍兔子造型的「滿堂兔迎春」燈飾，還有數大為美的五色燈籠天幕，讓遊客欣賞歷史建築的同時，也與皮皮獅同樂，另在新埔鎮入口意象處打造五色燈籠牆迎接遊客，鋪墊濃厚的年節氛圍。迎天穿重頭戲的花燈踩街，在疫情停辦2年後，將於2月10日熱鬧登場。

新竹縣長楊文科表示，前2年遇疫情停辦踩街，今年疫情趨緩再度辦理，一定要再次打響「南蜂炮、北天燈，會動的花燈在新埔」的招牌，重現最具客家特色的花燈踩街。（中國時報 洪浩軒、羅浚濱）

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