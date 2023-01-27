霧淞冰霰 太平山、南橫一片銀白

春節連假冷氣團發威，宜蘭太平山國家森林遊樂區25日下探零下5度，可惜水氣不足未如預期下雪，但園區內結滿霧淞成了一片銀白世界，不少遊客漏夜苦等，看見「類雪景」直喊「值得了」、「看到了就不冷啦」。台20線南橫公路昨降下冰霰，台東縣關山警分局向陽派出所像是被撒上糖粉，變身童話故事白雪小屋，令大小朋友興奮合照。

原定清晨4時開園的太平山國家森林遊樂區，基於安全延至上午6時40分才開放，售票站排隊車潮長達2.6公里，即使沒有下雪，霧淞浪漫美景仍吸引大批民眾上山，園區一片雪白景色，讓人拿手機拍不停、讚嘆不已。

來自新北市汐止的遊客說，為了等雪在遊樂區門口睡了一晚，開心呼喊「真的好美喔！我們等好久，一切都值得了。」遠從新竹來的小朋友，看到白茫茫雪景說「看到雪都不冷了！」

太平山翠峰景觀道路昨兩旁路樹因霧淞而倒伏橫跨道路，造成交通中斷，園區實施預警性封路，立即派遣人員、機具前往搶通，待清除完畢於上午11時左右恢復通行，入夜後預警性封閉，今將視道路及天候狀況調整開放時間，園區不分平假日，有總車輛管制維持區內車輛數上限1000輛措施。

園方提醒，工作人員及太平山派出所今將聯合巡視，管制點機動調整，遊客上山前務必查詢機動管制措施內容，備妥登山杖、止滑鞋、保暖衣物，木棧道容易結冰請慢行，車輛入園雖不用雪鍊，還是要小心行駛。

台東南橫山區昨清晨也降下冰霰，向陽山區建物、樹上及山頭覆蓋皚皚白雪，猶如浪漫仙境，不少外地遊客特地來追雪，看到向陽派出所變成童話般的白雪小屋，舟車勞頓的疲備感都沒了。

遊客笑說，這是頭一次在台灣看到雪，超興奮，雖然在國外看過，但台灣的雪不但細緻又有層次感，真的很美。

林姓山友說，前天深夜溫度達負1度，當時還沒降雪，25日凌晨被低溫凍醒，打開門一瞧外面已一片雪白。

林務局台東林區管理處表示，這波寒流帶來的低溫與水氣，整個向陽國家森林遊樂區都鋪上一層雪白冰霰，向陽體感溫度僅有負3度。(中國時報 吳佩蓉、蔡旻妤)

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