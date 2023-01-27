新北櫻花季開跑 淡水天元宮夜櫻繽紛
又到了賞櫻旺季，淡水天元宮是新北市著名賞櫻勝地，除3月的吉野櫻外，由「台灣山櫻」與日本「寒櫻」嫁接的台灣特有種「天山三色櫻」已經盛開，粉色浪漫吸引大批賞櫻人潮；南投九族文化村栽種5000多棵櫻花樹，近來枝垂櫻開7成、山櫻花9成，主力八重櫻僅含苞，預計2月13日起將盛開。
新北市景觀處表示，「天山三色櫻」最大特色是擁有粉白色、粉紅色、深粉色3種花瓣色彩，花期約為每年1月中下旬，今年花期適逢農曆春節假期，景觀處規畫「新北蒔花好綻─浪漫櫻花季」活動，連假期間每天下午4時30分到晚間8時30分，在天元宮的櫻花步道點上迷幻燈光，讓民眾欣賞夜櫻。
景觀處建議民眾搭乘大眾運輸工具前往賞櫻，可至淡水捷運站或輕軌淡金北新站搭乘賞櫻專車，上午8時由捷運淡水站發車，尖峰10至15分鐘一班車，末班車則在下午5時自天元宮發車，避免民眾塞車及找停車位的麻煩。
為掌握南投九族櫻花綻放情況，中央氣象局與農業試驗所跨域合作建置農業氣象觀測網監測系統，堪稱台版的「櫻花預報」，目前園區步道旁少數山櫻開了9成，預估八重櫻2月4日會開5％，2月13日起盛開。九族文化村經理黃瑞奇說，櫻花祭將於2月6日至3月5日登場，台灣第一夜櫻也同步展開，將舉辦櫻花茶會、櫻花市集等活動。
南投縣信義鄉草坪頭玉山茶園面積約50公頃，園區遍植4000多顆櫻花，桃李數千顆，目前山櫻花花況約3成，李花已盛開，彷彿紅白大對抗，加上層巒疊翠山景，美不勝收，遊客說：「李花盛開、櫻花緋紅，美景讓人心情飛揚。」(中國時報 呂健豪、楊靜茹)
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