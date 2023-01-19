台灣燈會在台北 日夜玩透透

「2023台灣燈會在台北」於2月5日至2月19日舉行，本次以「光源台北」為概念，規畫中央展區、光展區、源展區及未來展區等4大展區（2月1日至4日光、源、未來展區試營運），共1座主燈、6座副燈，範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商圈及四四南村。首次作為「城市型燈會」，台北市觀傳局表示，今年許多作品不僅白天就能欣賞，晚上開燈後更能看見不一樣的氛圍，值得民眾一刷再刷。

有別以往其他縣市的燈會設置園區讓民眾逛到底的「吃到飽模式」，2023台灣燈會在台北採「少量多餐」方式，希望民眾能在展期間2刷或3刷展區，只要搭乘台北捷運，在板南線沿線包括忠孝復興、忠孝敦化、國父紀念館、市政府站或淡水信義線的台北101／世貿站下車，就能看見不同展區呈現的亮點作品及特色。

本次「光展區」位於「忠孝復興站」、「忠孝敦化站」及「國父紀念館站」即可欣賞，展區網羅國內外各視覺、數位、建築等領域知名藝術團隊，台北東區指標性百貨「遠東SOGO」復興館前由知名裝置藝術家陳普打造近12米高的巨型作品「未來‧穿梭‧兔子洞」，象徵一座通往未來無限想像的通道。

對面的忠孝館前則由藝術家吳麒創作「Hi Hide」，以調皮活潑的小兔子為民眾帶來歡樂親切的購物氛圍。若到捷運國父紀念館站1號出口，國際藝術家大岩奧斯卡設計出超可愛的「光兔現蹤」，全長12公尺、寬5.4公尺的氣偶，展示出光兔仰望地球上的大型城市。在台灣藝術家方面，邀請到多次獲獎的藝術家蔡潔莘，在敦化南路口創作「城市後花園」，讓可愛貓咪陪民眾遊玩台北這座花園城市。

北市府指出，除了燈飾作品，本次也在台北東區推出「藝術入店」計畫。民眾即日起只要走進東區商圈巷弄，便能發現超過40件由專業藝術團隊，依各店特色制定、設計的專屬藝術品。藝術家楊瀚橋以主角「咪鹿鹿milulu」於寒假期間來到服飾店「Miho」擔任小小店長作為發想，邀請民眾和咪鹿鹿一起學習成長；法國藝術家Joan Pomero透過平片素材金粉紙，於「斐瑟髮廊」創造出立體的皺褶效果，運用燈光投射出金碧輝煌光彩，呼應髮廊不斷切割、排列、塑型的創造過程。

談到日夜都能拍照打卡的燈會作品，絕不能錯過光展區位於瑠公公園的作品「榮容」。由墨西哥藝術家Lua Rivera（路瓦‧里維拉）在公園內打造1組15件大型編織藝術作品，將東區巷弄文化以水為代表，人文與城市發展則以油為代表，藉由水和油共融時形成的形狀，象徵城市走過的歷史，亦彷彿為彩虹的足跡，作品一亮相，便吸引許多民眾駐足拍攝。

位於松山文創園區的「源展區」同樣日夜皆磅礡。本區齊聚包含新住民、客家及原住民等23座多元主題作品，利用不同族群語言文字、音樂旋律與圖騰符號，創作出一件件吸睛作品。如高達7米的竹編藝術作品「我們在這」、巴洛克花園飄著淡淡樟木香的磅礡火塘造型作品「和祖靈對話的路徑」及座落生態景觀池以台灣客籍女詩人杜潘芳格的《相思樹》為構想創作的「島上的女人樹」。民眾不論日夜皆可欣賞到不同的燈飾氛圍。

台灣燈會在台北燈區從東區延伸至信義計畫區，搭配12行政區在地燈區作品，台北可說是全城閃亮，民眾不僅能夠賞燈，轉身便能來場台北市的30分鐘專屬小旅行。

來到位於信義商圈的「未來展區」前，民眾不妨在百貨、餐廳林立的信義商圈逛街、用餐，或到鄰近的象山親山步道享受山林芬多精，再漫步至展區欣賞市府市政大樓與台北101共演的光雕大秀，另外也能搭公車到貓空品茶、搭貓纜，一覽北市萬丈燈火美景。

北市府推薦，不妨在年節期間搭捷運到大橋頭站，走入熱鬧的大稻埕老街風華，嘗一碗熱騰騰在地湯麵搭配小菜，再到大稻埕碼頭騎腳踏車，晚上回到台灣燈會各燈區漫步欣賞，品味新舊交融的城市風貌。(中國時報 張立勳)

台灣藝術家蔡潔莘在台北市敦化南路口創作「城市後花園」。圖／台北市觀傳局提供 台灣燈會作品「榮容」。圖／台北市觀傳局提供 台灣燈會光展區作品「未來‧穿梭‧兔子洞」。圖／台北市觀傳局提供

12行政燈區大串聯 璀璨燈海亮全城

網路熱議台北哪一區最無聊？民政局報你知，台北區區不無聊！「光源台北-2023台灣燈會在台北」於2月5日至2月19日舉行（2月1日至4日試營運），本次燈會期間，除了燈會主展區外，台北市12行政區也大串聯，以在地特色打造4大主題燈區，舉辦高達53項在地參與系列活動，邀請民眾走進12行政區，感受不一樣的台北容貌，燈會期間，台北玩不停！

12行政燈區將於2月4日齊點燈，璀璨燈海亮全城，共同響應2023台灣燈會。12行政燈區結合在地民間宗教、企業、學校團體資源共同創作，打造「自然生態」、「人文特色」、「文化藝術」及「宗教民俗」4大主題燈區，各具主題亮點。

北投、信義、文山燈區以自然生態為主，設計多元材質作品並結合生態環境；內湖、大安、中正燈區以人文特色為主，利用藝術互動呈現在地人文及歷史文化，讓參加的民眾身歷其境；士林、南港、大同燈區以文化藝術為主，邀請藝術家探索藝術創作可能性；松山、萬華、中山燈區以宗教民俗為主，將作品結合傳統與創新打造傳藝之美。

除了吸睛燈飾，12行政燈區更有「電子集章」送好禮活動，賞燈民眾只要開啟台北通APP，點選活動頁掃描完成電子集章，現場就能獲得燈會限量小禮物，每日數量有限，發完為止，禮物內容由國內知名品牌聯華實業食品設計台灣燈會限定包裝可樂果及卡迪那，擇一贈送，另參加民眾也可填寫滿意度問卷換取統一企業提供星巴克及多拿滋優惠券，同樣擇一贈送。

本次2023台灣燈會，除了精彩的主展區外，12行政燈區也有各具特色的4大主題燈區，邀請大家循著光的軌跡，走進12行政燈區，一同體驗不一樣的台北，更多活動資訊可至2023台灣燈會「光源台北」官方網站查詢（網址：https://tw-light.taipei/）。

座落松山文創園區生態景觀池，以台灣客籍女詩人杜潘芳格的《相思樹》為構想創作的「島上的女人樹」。圖／台北市觀傳局提供 台灣燈會台北市12行政區大串聯，打造4大主題燈區。圖為中山燈區花燈「文昌禧兔」。圖／台北市民政局提供

藝術入店逛東區 探索首都之美

2023台灣燈會將於2月5日揭開序幕，這次以「光源台北」為主題規畫城市型燈會，要帶給民眾嶄新體驗，台北市觀傳局長陳淑慧表示，以往台灣燈會都是定點舉辦的「吃到飽模式」，這次台北想走「少量多餐」路線，燈藝師結合台北地貌創作，讓燈會日夜皆美，好拍又好逛。

陳淑慧表示，台灣燈會源於台北，大家對燈會印象是在廟裡舉辦，或提著燈籠趴趴走，1990年時把傳統節慶包裝成觀光行銷，並以中正紀念堂為基地，起名台北燈會，2001年起改為各地輪流舉辦，更名台灣燈會，台北自辦活動則改名台北燈節，區隔中央品牌。

她指出，以前地方舉辦台灣燈會，要找大場地不容易，多是找空地把所有作品聚集一處，並以傳統燈飾為主，有人形容逛燈區就像吃到飽，短時間看遍所有作品，但這次讓燈藝師結合台北地貌創作，改走少量多餐路線，可以欣賞台北更多面貌。

談到燈會亮點，陳淑慧提到，這次以城市型燈會規畫，主場選在美食一級戰區的東區，囊括傳統、高檔料理，滿足參觀者飲食需求，並串聯周邊商圈，利用藝術入店方式，賞燈同時一飽口福。

陳淑慧說，台北身為智慧科技城市，此次燈藝結合科技跟燈光投影，比如往年主燈採內發光方式，受限燈泡運用，這次主燈藝術家李明道（Akibo）以「舉重女神」郭婞淳的臉部表情融入燈藝，用電腦控制讓演出更穩定。

陳淑慧分享，傳統認為燈會是晚上限定活動，這次希望日夜皆美，透過藝術入店，讓白天也好拍，民眾不只來逛燈，結合便利交通還可來趟「30分鐘的旅行」，像走逛中山線形公園、到象山去爬山、河濱公園騎腳踏車等，最鼓勵來三天兩夜，在台北住下來，細細品味城市風貌。

她說，台灣燈會是新冠肺炎疫情緩和後首場國際活動，希望藉此達到城市行銷效果，增加台北市曝光也讓國際更認識台灣。(中國時報 張芷瑜)

2023台灣燈會源展區作品「和祖靈對話的路徑」，不管是日或夜都相當美。圖／台北市觀傳局提供

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