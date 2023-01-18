7大主題36條路線 慢遊雲林新春報你知

農曆春節連假即將到來，推出新春遊雲林7大主題、36條路線建議遊程，包括祈福朝拜行、經典小鎮遊、甜蜜蜜之旅、慢步輕旅行、鐵道樂活遊、雲東經典步道森呼吸、雲西海陸深度微旅行，也別忘了品嚐縣府推薦十大美食，如斗六阿國獅魷魚羹、斗南米糕甲、北港阿豐油飯麵線糊等，邀請全台遊客來雲林拜媽祖、嚐小吃、購物深度遊。 雲林縣有優質的生活環境，從12月到隔年3月，有季節限定的莉桐孩沙里花海、草嶺櫻花季，還有全台唯一的「日日甜蜜蜜天天追五分車古蹟實境解謎」限定遊程，將走讀「糖都」虎尾鎮，一睹高鐵、五分車交會景象。 元宵節期間還有2023燈會原鄉在北港、鄧麗君日、大埤稻草節、虎尾燈會、斗六燈會，其中北港燈會從112年2月3日至3月12日、虎尾燈會從112年1月13日至2月5日、斗六燈從111年12月31日啟燈後一路跨過元宵節展演到3月31日，成為斗六市前所未有最長展演燈會，讓全國民眾一起感受過年歡樂氛圍。 春節期間雲林縣府特別溫馨推薦知名打卡景點如：草嶺石壁森林療癒基地、光環境設計獲獎的虎尾鐵橋：大年初一至初三邀優秀街頭藝人在斗六雲中街文創聚落、虎尾央廣數位影音基地、建國眷村、同心公園、西螺東市場、土庫順天宮廣場、古坑綠色隧道、台西海口庄派出所歷史建築、口湖遊客中心表演，歡迎同樂。(中國時報 周麗蘭) 2023雲林春節連假活動精彩，縣長張麗善邀請全國民眾暢遊雲林迎新春。圖／雲林縣政府提供

雲嶺之丘絕美 五元兩角小嵐山 萬年峽谷壯觀 木馬古道賞竹林

後疫情時代來趟森林療癒之旅，是最紓壓愜意的遊程，雲林縣政府特別推薦古坑鄉草嶺風景區，包括絕美祕境「雲嶺之丘」、台版小嵐山「五元兩角」、全台最美孟宗竹林「木馬古道」、台灣大峽谷「萬年峽谷」，走進山林遠離塵囂，是新春旅遊首選。

雲海與茶園，層層山巒與無邊界景色，還有熱茶與麵線糊！有個地方可滿足這些絕佳享受，那就是被譽為「天空之城」的雲嶺之丘，海拔約1650公尺，橫跨雲嘉南3縣市，擁有欣賞玉山、阿里山脈絕佳視野，360度零死角觀賞日出、夕陽及雲海美景，感受「坐看雲起時」的輕鬆寫意。

草嶺山上沿著林道蜿蜒的竹亭，原是當地人躲雨的多角涼亭，9座涼亭從三角亭至九角亭共42個角（音似42角，可換算成四元兩角），再加上1個圓形亭（音似一元），因此遊客都以「五元兩角」稱之。周邊茂盛的孟宗竹林，時而有霧氣，偶有藍腹鷴穿梭其中，恍若仙境，有如來到日本京都嵐山。

擁有全台最美孟宗竹林的木馬古道，全長2.3公里，是早期運送木材的棧道，沿途漫步可欣賞竹炭窯遺址及體驗高空竹木棧道，若遇上霧氣降臨，走在竹木棧道彷彿漫步雲端。

有「台灣大峽谷」之稱的萬年峽谷，經多年沖刷而成Ｖ字型峽谷。每年2至4月更有美麗的麝香木粉紅花海，吸引網美網帥拍照打卡。特別提醒為安全起見，萬年峽谷禁止任何水域活動，遊客可沿步道或在觀景台一覽美景。 (中國時報 張朝欣)

到草嶺石壁森林療癒基地的「雲嶺之丘」可感受坐看雲起時的輕鬆寫意。圖／雲林縣政府提供

漫步「木馬古道」，可感受竹林步道節奏感。圖／雲林縣政府提供

石壁仙谷清幽 壺穴奇觀天成

雲林縣古坑鄉石壁仙谷藏身於深山中，通過竹林小徑方能抵達這片世外桃源，坐在平整壯麗的傾斜大石壁上，享受仙境般的美好，也是雲林獨家避暑好所在。石壁仙谷附近的連心池，由竹篙水溪的溪水穿鑿出大小坑洞壺穴景觀，引領遊客探索深山自然奇觀。

距草嶺形象商圈約20分鐘車程的石壁，是近年來登山健行的熱門路線，也是溪頭─草嶺縱走的中繼站，登上最高的石壁山，可欣賞遠山縹緲的山嵐，運氣好還能碰上如夢境般的雲海景觀。

雲林縣政府表示，遊客可先從登山步道開始，走一段孟宗竹林步道進到樟木林，感受石壁山林的清幽雅境，接著拜訪躲過火災浩劫的九芎神木，再前往石壁仙谷。 石壁仙谷由溪水沖刷出一片綿延百餘公尺的河床巨大岩石壁，有如大型石床，是當地人日光浴的祕境，彷彿是仙人修行的寶地，因此被稱為「仙谷」。 石壁仙谷周邊的連心池，有許多經溪水穿鑿出大小坑洞的壺穴，是位於竹篙水溪上游岩石河岸的壺穴群，「心」意指壺穴，每當雨後或河水高漲，水流便自高處溢出自低處壺穴，串連各個壺穴，因而命名為連心池。 連心池邊設有木棧道與觀瀑台，不少民眾夏天來此觀賞瀑布之美，把腳泡在清涼水中，享受美景同時消暑，直到夕陽西下，情境有如唐詩「空山不見人，但聞人語響。返景入深林，復照青苔上」，令人流連忘返。 連心池瀑布下方有1處深度約50公分的淺潭，地形學稱「瀑下深潭」，呈現特殊的壺穴景觀。 (中國時報 張朝欣) 雲林縣古坑鄉石壁仙谷藏身深山中，有如世外桃源。圖／雲林縣政府提供

雲林縣古坑鄉連心池的壺穴景觀，引領遊客探索深山自然奇觀。圖／雲林縣政府提供

草嶺石壁 國家級森林療癒基地

隨著草嶺公路修復全線通車，雲林後花園「草嶺石壁」重現國人眼前，雲林縣府積極發展森林療癒產業，重拾與森林共生之路，去年與台大實驗林團隊攜手深入草嶺深山中探勘，發現石壁的負離子高於一般公園40多倍，還有多達363種植物、196種昆蟲、83種鳥類，旺盛生態帶來療癒正能量。

草嶺石壁地形起伏大，有渾然天成的自然景觀，豐富的動植物資源，讓人暫時忘卻塵囂，到「雲嶺之丘」可感受坐看雲起時的輕鬆寫意；「五元兩角」可聆聽竹濤聲浪，彷彿一秒來到日本嵐山；踩在「木馬古道」上可感受Q彈的竹林步道；「萬年峽谷」令人讚嘆大自然的鬼斧神工。

你有多久沒有好好傾聽內心聲音呢？歡迎來石壁找尋內心最深處的觸動。草嶺石壁這一年來悄悄轉變成療癒基地，雲林縣政府去年培育25位森林療癒導覽員，也首次舉辦「草嶺石壁森林療癒祭」，邀請芳療、瑜珈、頌缽、手碟等專業老師，結合林務局森林療癒師及草嶺在地導覽員舉辦各種森林療癒工作坊與闖關活動，讓更多民眾認識及體驗森林。

雲林縣政府去年爭取到6200萬元經費，將在今年完成步道、景觀點、指標系統建置，並打造竹構地景藝術，作為地區意象及民眾打卡點，這座雲林後花園未來也將配合林務局政策，成為「國家級森林療癒基地」。

雲林縣長張麗善表示，草嶺石壁就像是世外桃源，豐富的自然生態、濃厚的芬多精負離子、媲美日本風景的山林，每次到石壁會勘都能享受「森呼吸」，靜靜坐著就很舒服，希望能打造全台最完善的森林療癒基地。(中國時報 周麗蘭)

隨著草嶺公路全縣修復，雲林縣府以最不打擾大自然的方式營造草嶺石壁成為森林療癒基地。圖／雲林縣政府提供

縣道149甲通樂 草嶺風華重現

由草嶺、石壁、內外湖構成的草嶺村是雲林縣海拔最高的村落，擁有令人嘆為觀止的祕境，但通往祕境的縣道149甲線卻中斷22年。雲林縣長張麗善為讓草嶺風華再現，上任後積極向中央申請經費啟動艱鉅的修復工程，去年2月全線通車，今年春節來雲林草嶺探訪心曠神怡的美景，一定能讓身心靈充滿電。

149甲線又稱為「草嶺公路」，是從雲林通往草嶺風景區的主要道路，1999年921大地震造成149甲線25公里至28公里處坍方封閉22年。地震崩塌的路段阻隔古坑鄉樟湖村、草嶺村，必須繞行南投縣竹山鎮桶頭里，行車時間40分至50分鐘。

縣長張麗善盼重現草嶺風華，4年前上任後積極向中央申請經費，2019年啟動草嶺149甲線路段修復工程，重振雲林草嶺觀光，給鄉親一條安全便利的道路。

雲林縣府投入近3億元修復，最初開始清理工區時發現20幾年未修復的道路，嚴重崩塌地方連徒步都過不去，落石遍布如荒原，壯闊的瀑布、峽谷、壺穴美景如咫尺天涯。修復工程包括施作4座明隧道和新建鋼橋，崩塌地道路的修復須格外謹慎，在上邊坡打地錨、做隔梁，破碎坡面要噴漿掛網、植草皮。施工後又發現排水道亂竄，受侵蝕的山壁常落下巨石，做了縱洩坡、橫洩坡，把表水排到清水溪，並在易崩塌地質處新發包1座明隧道。

張麗善表示，將再向中央爭取新建跨清水溪橋梁，以截彎取直方式辦理，讓交通網絡更健全。

草嶺村海拔450至1600多公尺，早年以10景聞名，有瀑布、峽谷、壺穴等，921地震後又產生大飛山、草嶺地質公園等景點。

草嶺村的石壁部落有雲林最高峰「雲嘉南峰」，標高1795公尺，位於雲林、嘉義、台南交界，雲林縣府配合林務局政策以最不打擾山林方式走入森林，營造草嶺石壁為國家級森林療癒基地。(中國時報 周麗蘭)

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