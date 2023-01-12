巨兔、愛心天燈齊飛 平溪元宵浪漫喔

今年邁入25年的「新北市平溪天燈節」，2月5日元宵節首場活動「愛在元宵兔給樂」在十分廣場舉行，將施放逾6米的巨型兔年造型天燈，以及超過百盞4呎兔影天燈；11日平溪國中主場則響應情人節浪漫氛圍，以「情定平溪Yes,I do.」為主題，首度施放愛心造型天燈，希望帶給民眾無限浪漫幸福。

隨著疫情逐漸解封，今年是觀光旅遊重要的一年，開放外國旅客入境，將會吸引許多來自世界各地的遊客參與，新北市副市長謝政達11日出席記者會表示，「2023新北市平溪天燈節」將帶領大家在「福兔迎祥」的新一年中展現新北活力，藉由浪漫祈福的天燈形象及壯觀的齊飛畫面，傳遞大家祈福的心願，共同為世界祈福。

新北觀旅局說，今年兩場活動會各施放2顆逾6米的大天燈，往年都只有放1顆，除了放天燈，山城平溪其實還有多元的生態、迷人的鐵道風光、懷舊的礦業歷史文化以及在地美食小吃值得細細品味，今年活動結合地方團體為2月5日及11日規畫「599平溪/十分體驗遊」活動，將帶大家探索菁桐日式宿舍群、慶和吊橋和望古瀑布等祕境及製作趣味DIY，還有機會施放兔子剪影天燈及粉色愛心天燈，昨起於「2023新北市平溪天燈節活動官網」開放報名。

此外，1月20日至2月28日，亦將於平溪推出3座期間限定的燈光藝術裝置，並於每晚5時至10時亮燈，分別設置於菁桐電子天燈館前、平溪火車站階梯、十分風景區入口處，結合繽紛、祈福與天燈意象等光影氛圍，打造不同的藝術裝置，讓遊客們除了來平溪放天燈、參與體驗遊外，也能追到最新打卡地標，在嶄新兔年拍下最美好的畫面。(中國時報 陳慰慈)

2月11日平溪國中主場將施放愛心造型天燈，希望帶給民眾無限浪漫幸福。圖／陳慰慈攝

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