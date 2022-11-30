日月潭湖畔落羽松 冬季限定上色

台灣今年秋冬天氣冷得較慢，本月堪稱「歷史最暖11月」，但南投山區日夜溫差大，近日悄悄把日月潭湖畔落羽松的葉子催黃、染紅。日月潭國家風景區管理處29日指出，水上自行車道旁落羽松紅得比較快，向山遊客中心附近落羽松這幾天也跟上腳步開始變色，即日起到明年元月都是拍照的好時機。

日月潭環潭自行車道曾被美國有線新聞網《CNN》評選為世界最美自行車道之一，現在水社至向山自行車道沿線的落羽松已逐漸變色，遠遠望去，呈現紅、橙、黃、綠4種漸層繽紛的絢麗色彩，在碧綠湖水倒映下，湖畔落羽松與湖面矇矓倒影如詩如畫。

另外，向山遊客中心下方的婚紗廣場，沿著湖畔也栽種一整排的落羽松，轉色時間雖較自行車道旁的慢，最近也悄悄換上新裝，浪漫、唯美的落羽松美景，成為情侶約會、拍照打卡聖地。遊客驚呼，緋紅落羽松搭配靛藍天空、碧綠湖水，真是美不勝收。

日月潭風管處遊憩課建議，落羽松開始變色換裝，預計持續至明年元月底止，遊客都能觀賞到日月潭冬季限定美景；除了落羽松，日月潭冬季星空也很美，天氣晴朗時，可以看到滿天星斗及獵戶座等，朝霧碼頭、涵碧步道等處都是絕佳觀星地點。

日月潭風管處表示，根據中央氣象局資料，入冬首波冷空氣南下及東北季風增強影響，30日中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼，天候轉變有助落羽松變得更美。

(中國時報楊靜茹 )

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