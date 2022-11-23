小心！在東歐不要碰冷的東西

烏克蘭人或許會坐在原地抱怨，但你絕不會看到他們坐在一塊冷石頭上面抱怨，因為他們就像多數東歐人，相信坐在冷石頭上會帶來厄運。例如我有一次跟十位愛沙尼亞人共餐，請他們「如果認為坐在冷石頭上是極端不衛生的，就請舉手」，十隻手立刻舉了起來。根據東歐人的說法，這會導致尿道感染、腎臟炎、卵巢炎和不孕症。斯洛維尼亞人更誇張，他們會警告小孩：「如果你坐在濕冷的地方，一隻狼就會跑進你的屁股。」（Če sediš na mrzlih ali vlažnih tleh, boš dobil volka v rit.）

我很喜歡在冬天坐在一個冰冷的地方跟東歐人辯論這個話題。他們的論點是寒冷會在肛門周圍製造濕氣，我再怎麼反駁也沒用。你可以說肛門就像腋窩，可以長期跟潮濕和細菌和平共存；你可以說卵巢位於體內深處，能維持恆溫，不受外界環境影響；你可以說低溫不會引起發炎，反而會抑制它；你可以說感染通常都是由細菌和病毒引起，它們在溫暖的地方才會孳生；你可以在東歐嘗試上述所有論據，但說再多也是對牛彈琴。

雖然「冷座理論」是東歐最普遍的保健迷思，他們還得提防寒冷的其他相關風險，例如瑪玉的愛沙尼亞醫師就說她是因為沒保持雙腳和小腹溫暖才染上尿道炎，我的年輕塞爾維亞朋友荻安娜和瑪利亞說起以前被教導的「知識」就噗哧而笑：據說赤腳走路會傷害卵巢，屋內空氣對流會導致感冒。瑪利亞談到她母親的怪癖時更是大笑，像是他們的房子即使熱得像桑拿屋，她的母親仍拒絕開窗子，因為她怕製造氣流而著涼，她只要感覺到一絲微風，就會叫瑪利亞去尋找漏風口，把它封住。荻安娜也曾被告誡說女生絕對不能頂著一頭濕髮外出，你至少要等六小時讓它全乾，否則就會感冒，甚至會得中耳炎。

我們不確定東歐人為何會緊抓著這些古怪的觀念。沒錯，當你吹到涼風時，你的免疫系統會被弱化，患病的機率也會增加，問題是這個觀念到了東歐就被放大到極致。或許東歐的嚴寒冬天驅使他們的巫醫發明這種愚蠢理論，或許共產黨的醫學研究員都是蒙古大夫，或許他們知道某些我們不知道的祕密，假設真是如此，你最好保持屁股溫暖。

（本文摘自法蘭西斯．塔朋著《野生的東歐：偏見、歧視與謬誤，毒舌背包客帶你認識書上沒有寫的歐洲（下冊，北馬其頓、希臘、土耳其、保加利亞、羅馬尼亞、摩爾多瓦、烏克蘭、俄羅斯篇）》，八旗文化提供）

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