「天使的眼淚」 嘉明湖 熱門野營區排第一

露營風氣大興，除了登山野營之外，奢華露營等各種露營方式都成為生活風格的展現，知名旅遊平台「奧丁丁體驗」統計野營熱銷榜，台東嘉明湖野營、宜蘭松蘿湖等都在熱銷之列。「奧丁丁揪你」業務經理蔡宛芷分享，鄰近山海是露營基本必備特色，少見的高山露營、四周環山的港灣海邊、晨起即可欣賞東海岸日出，營地與自然環境緊密連結，種類更是橫跨露營車、豪華露營、露營地，相信無論新手、老手都能找到喜歡且適合的露營選項。

TOP1 台東嘉明湖野營

嘉明湖標高3310公尺，是罕見自冰河時期遺留至今的冰斗湖，被譽為「天使的眼淚」，早期為布農族居住山林部落期間的重要道路，同時也是狩獵指標，清澈湖水在夜空下會映出月亮倒影，因此布農族祖先稱嘉明湖為「cidanumas buan（月亮的鏡子）」，沿途可欣賞森林、溪流、向陽山屋、黑水塘營地、奇岩稜線、高山草原等不同風景，也會途經向陽山和三叉山兩座百岳，可欣賞向陽大崩壁和關山大崩壁的震撼景色，秋冬造訪更有機會看見雲海。

TOP2 宜蘭松蘿湖野營

松蘿湖海拔約1300公尺，是位於雪山山脈北端的高山湖泊，因宜蘭氣候多雨，時常雲霧繚繞、靜謐恬靜，如同嬌羞少女戴上面紗，無法窺見其全貌一般，因此又被稱為「17歲少女之湖」，有著夢幻般的神祕美景，於湖畔紮營過夜，還可一次欣賞松蘿湖於早、中、晚截然不同的光影迷人變化，極受旅人歡迎。

宜蘭松蘿湖雲霧繚繞如同嬌羞少女戴上面紗一般。圖／奧丁丁體驗提供

TOP3 宜蘭加羅湖野營

加羅湖海拔約2220公尺，位於宜蘭縣大同鄉四季村、中橫北支線的加羅山區，坐落於中央山脈北段南湖大山和三星山的山地交會點，台大登山社於民國86年進行探勘時發現此地，並以加羅山將最大的湖泊命名為「加羅湖」，於湖畔野營可一次感受加羅湖於白天、夜晚的不同樣貌。此外，相傳遠古時代有位仙女在梳妝打扮時，不小心打破桌上明鏡，碎片灑落於加羅山區，交織成為數眾多、美如幻境的湖泊群，且因其水質清澈、光線充足，因此擁有「散落的珍珠」美譽。

湖畔野營可感受宜蘭加羅湖白天、夜晚不同樣貌。圖／奧丁丁體驗提供

TOP4 阿里山水漾森林野營

海拔1815公尺，原為綠意盎然的柳杉林，在921大地震過後，因石鼓盤溪上游河道受阻而形成堰塞湖，杉木則因長期泡水逐漸凋零，形成的枯木群於水中倒映，造就此一遺世獨立的夢幻奇景。

阿里山水漾森林枯木群於水中倒映，造就此一遺世獨立的夢幻奇景 。圖／奧丁丁體驗提供

TOP5 宜蘭寒溪泰雅獵徑夜營

當地擁有日治時期所留下來的神社，以及充滿原住民圖騰的寒溪吊橋，四周眾山環繞，同時亦為寒溪泰雅族人的獵場。在山林中，泰雅獵人將帶領走訪傳統獵徑，沿途解說森林生態，分享原住民祖先打拚狩獵故事，接著進行採摘野菜與陷阱狩獵體驗，夜間將於山上紮營休憩，享受原始探索樂趣。

走訪宜蘭寒溪泰雅獵徑，獵人沿途解說生態。圖／奧丁丁體驗提供

3大奢華露營地親子共享

另一旅遊平台Klook推薦3大奢華露營景點，包括南投緣溪行森林營地、苗栗藍鵲渡假莊園、新竹愛上喜翁都在熱銷之列。

位在新竹五峰鄉的愛上喜翁露營區，享受群山環抱、雲霧繚繞，在這片似雲若霧的仙境中，暫離城市的喧囂繁雜，營區內還種有上萬棵櫻花樹以及各式花卉，在這裡能與親朋好友感受最浪漫的氛圍，園區提供1泊4食方案讓旅客在露營的同時，還能享用精緻的下午茶及豪華海陸盛宴，另有獵人射箭體驗以及果醬DIY體驗。

新竹愛上喜翁營區雲霧繚繞。圖／Klook提供

苗栗的藍鵲渡假莊園擁有多種露營選擇，包括充滿童趣色調的小木屋、舒適愜意的露營車等，備受歡迎的體驗設施，包括落羽松推桿區、森活Golf體驗等，提供親子共享家庭時光，Klook限時優惠方案現折1200元起，入住顏色繽紛可愛的合掌村房型，不分平假日只要3200元起。

苗栗藍鵲渡假莊園備有小木屋。圖／Klook提供

緣溪行森林營地擁有豐富的綠色生態環境，露營同時就能接觸大自然的美好，除此之外，園區內的豐富設施，如戲水池、氣墊遊具、兒童沙池、兒童遊戲區、生態池等，讓大人小孩都能盡情放電，露營愜意的同時，還有美食饗宴，在夜晚以星空作伴、蟲鳴鳥叫的環繞下，享受短暫遠離城市塵囂的祕境。

南投緣溪行森林營地。擁有豐富的綠色生態環境。圖／Klook提供

位於宜蘭南澳溪谷，擁有遼闊草原的「那山那谷」，園區涵蓋營地、懶人露營營帳及露營車供旅人選擇。營主陳宥儒分享，「因為疫情，越來越多旅人想親近大自然，但又不想太辛苦、想好好睡，這時露營車就相對好入門，發現這個需求後，前年暑假我們進了4台，平日幾乎每天爆滿，去年做到15台，今年預計持續擴大規模。以營地來看，森林帳位區因位於樹蔭下且離溪邊近，成為露營愛好者首選，以整體銷售來說，露營車則最受消費者喜愛且訂購率最高。」

陳宥儒表示，「疫情確實影響營區經營，大概去年7、8月陸續回溫，一路至今假日都客滿，平日則逐步提升，目前平均下來住房率都有6成以上，連假更是提前滿房」。「那山那谷」除露營區，園區同時提供南澳溪漂流、沙灘車等戶外體驗行程，以得天獨厚的地形優勢作出市場區隔。

坐落於南投竹山海拔1000公尺高的「山思雲想」，園區保留50％以上原始山林，維持良好生態，同時搭配異國古文物收藏品，與多樣複層植物堆疊出專屬的「山思風格」。主人Ota分享，透過與竹山當地職人合作，增加在地識別性，讓每位來訪的旅客都能深度參與當地文化體驗，像是森林瑜伽、職人竹編、森林花訪、竹林茶席。Ota提及：「不論是懶人露營或豪華露營，在疫情後如雨後春筍般開啟，我們相信來到山思的每位旅人都能更深入的理解露營本質及初衷，在這裡感受人與人之間的相處，並透過職人與山林產生更多連結。」

立於南投清境海拔1700公尺高點，擁有絕佳山景的「朵娜朵露營區」，不僅可眺望奇萊山、合歡山群峰，入夜更可直接仰望璀璨星空。老闆娘Judy分享，著手規畫營區前本身就是露營愛好者，尤其熱愛露營過程自煮烹飪的野炊樂趣，因此特別朝「非含餐免裝備露營區」規畫營區，建設獨立炊事區及準備炊具，方便旅人與親友入住體驗露營野炊樂趣。

疫情趨緩後，今年住房恢復至7到8成左右，連平日前來旅人也增加不少。儘管國內露營區愈開愈多，看似接近飽和，但Judy認為市場量還是頗大，鑑於疫情緣故，與民宿飯店住宿截然不同的露營戶外體驗，讓民眾找到新的旅遊出口，走入大自然紓壓放鬆。

(中國時報吳娮翎 )

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