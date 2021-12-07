光耀梨山 雲端耶誕樹今點燈

交通部觀光局參山國家風景區管理處首次辦理「山谷燈光節」，今晚將在海拔1956公尺的梨山賓館前點亮2棵雪松聖誕樹，谷關溫泉公園也種下萬朵LED玫瑰燈海，展期至明年1月2日。

武陵農場5日清晨低溫貫破冰點到零下1.4度，當時紫藤棚架澆灌系統正在滴水，瞬間冰凍形成晶瑩剔透的倒掛冰柱，宛如「冰雪奇緣」裡的冰宮世界。農場員工拍下冰簾奇景分享到臉書，許多網友直呼超夢幻。

山谷燈光節亮點是將梨山賓館前方2棵具有歷史意義的雪松，融合水蜜桃、梨、蘋果與甜柿等梨山特產的金色光彩，以及象徵天上浩瀚星河的深邃藍光，透過數萬顆LED燈具，打造為雲端上的耶誕樹「Trahu！光耀梨山」，再搭配每半小時的浪漫聲光秀，將成為梨山的新亮點。

現場還有軌道車「宅配幸福」，透過人力踩踏推動裝飾成水果箱的車廂，讓親子同樂。遊客中心以梨山水果打造「歡慶豐收」光廊，提醒遊客來到梨山不能空手而回。此外，梨山觀景台、楓之谷1956祕密花園入口與櫻緣丘停車場等遊客動線上，也都布置幸福燈組。

參山處代理處長曹忠猷表示，這是梨山、谷關首次辦理燈光節，結合梨山風景區的原民節慶活動，營造耶誕佳節及歡慶新年氛圍。谷關燈區還呈現泰雅風情的特色燈組與造景，讓遊客來谷關除了泡溫泉，還多了夜遊的好去處。

山谷燈光節將在今晚6點開燈，點燈期間每個周末於谷關溫泉公園、梨山賓館廣場，將有原住民歌手舞炯恩、讚薇、黑旋風樂團及原火樂團獻唱，還有原住民舞蹈演出、手工藝DIY等。(中國時報 王文吉)

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