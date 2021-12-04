礁溪泡湯 啖美食裝文青

適合泡湯的季節來臨，在堪稱溫泉飯店一級戰區的宜蘭礁溪，旅店業者紛紛在此時出招搶客，「了了礁溪」替房客打造富文藝氣息又寓教於樂的假期，「呆水溫泉」則開放非會員遊客來趟泡湯再大啖美食的划算輕旅行。

以藝術元素貫穿整座旅店內外的「了了礁溪」，不僅在館內藝廊持續展出藝術家的作品，即日起至年底將於每隔一周的周三晚間，在藝廊推出少見的「西洋書法習字體驗」讓房客免費預訂參加，由專業講師帶領賓客以特殊筆具繪字，書寫出華麗又古典浪漫的哥德體，適時練習後可在卡片寫下自己的英文名或簡寫並裝飾，現場還能挑選木框裱裝，成為與眾不同的紀念品，享受文藝之美的靜心薰陶更是療癒。

林美石磐步道 生態導覽

了了礁溪近期也在每隔一周的周四推出「生態觀測導覽行程」，考量在夜幕低垂後，更容易感受豐富生態，活動特別選在夜間7點半開始，行程時間約2小時，由生態解說員帶領旅客前往擁有低海拔亞熱帶溪谷景致的「林美石磐步道」，在生態解說之下體驗峽谷、瀑布之美，於約1.7公里的自然巡禮中探索礁溪的原始魅力。

館內「Habitat」餐廳也打造全新7道式季節限定套餐，本季菜單強調「氣味」，因此菜色更富香氣，擁有豐富海外閱歷的型男主廚Ito運用擅長的異國辛香料，以宜蘭時令食材巧妙搭出令人驚豔的好滋味，更不乏八爪魚、小鱈魚等當季肥美海鮮；其中南洋沙嗲風味的農家雞料理最是費工費時，耗時2天才製成，也是主廚重現在中東掌廚時的人氣之作，並添加宜蘭盛產的金桔帶出新意。

美食+湯屋 2人3500元

以VIP尊榮度假為特色的「呆水溫泉」推出讓非會員的旅客也能划算泡湯、吃美食的方案，即日起至2月28日，2人成行，每房3500元，便可在「綠谷」湯屋或「山嵐」湯房享受泡溫泉2小時，並大啖最新推出的冬季限定「暖冬迎春」7道式套餐，以原價2500元的「綠谷」湯屋2小時來看，等於多1000元就能包辦享受溫泉和雙人份的美味大餐。

若想來點更放鬆身心的體驗，呆水溫泉有結合五行元素研發的3大類獨特SPA療程，同樣非會員也能預訂，每類療程依內容不同而有不同的價位。包含有引進東方中草藥與西方自然療法，並經由五行精油來舒緩身心靈的「身脈相遇」；隨著四季變化、依身體所需能量而結合漢方按摩及精油設計的「植萃舒筋」；還有彷彿替身體肌膚來場大自然洗禮的「大自然響」。(中國時報 何書青)

「呆水溫泉」打造季節限定的「暖冬迎春」7道式套餐。圖／呆水溫泉提供 「了了礁溪」在本季推出全新7道式套餐，賦予各式料理較以往更濃郁誘人的香氣。圖／何書青攝

「了了礁溪」在限定日期安排專業講師，免費讓房客參加西洋書法習字體驗。圖／何書青攝 從旅店外型到客房內部，「了了礁溪」都展現自然愜意的氛圍與藝術之美；圖為僅有1間的人氣房型「日出房」。圖／何書青攝

延伸閱讀