2021桃園花彩節「大溪場」11/20絕美綻放

2021桃園花彩節地點先來到平鎮，本週末將要進行的是2021桃園花彩節大溪場！日前第一波11/6~11/14在平鎮舉行的2021桃園花彩節，巨型棒球、富良野花毯等景點讓遊客們拍得過癮。接下來第二波輪到大溪，明天（11/20）開始直到11/28就會落幕，錯過又要再等一年。

2021桃園花彩節大溪場時間僅約一週，從11/20起到11/28，2021桃園花彩節也將在這個地點告終，遊客想賞花拍美照可得好好把握。目前官網上也已經釋出個「花卉地圖」，可看到包括放射狀種植的綻放波斯菊花田，以及做成飛機形狀名為「翱翔天空」的花田，其他還有彩虹大道、台北101、富士山櫻花、自由女神、埃及金字塔與駱駝、雪梨歌劇院等各種造型，非常具有巧思。

除了花卉地圖外，現場還擺設了各種裝置藝術，包括台灣珍珠奶茶、英國公用電話亭等，想知道現場花況，主辦單位也很用心地在官網上不斷更新每天的最新花況，供民眾上網查閱。

主辦單位表示，因為疫情影響民眾無法出國，希望藉著花卉將世界美景展示在2021桃園花彩節，藉以讓民眾來一場美麗的偽出國旅行。此外，不僅日間可賞花，日落後也有夜間光雕花田可賞。從2015年桃園花彩節舉辦第一屆以來，現在已經是第七屆，已經成為每年11月至12月桃園必逛行程。近年加入桃園地方創生概念，打造不少美麗的花卉產業。

其實2021桃園花彩節11/6~11/14搶先在平鎮場舉辦，有不少網美把握機會到現場與巨型棒球、富良野花毯等景點合拍美照，效果超搶眼。現場除賞花外，也有不少付費手作活動，有興趣的民眾可以先上網登記，親手做一個漂亮的花卉紀念品帶回家。

2021桃園花彩節大溪場

日期：2021年11月20日(六)～2021年11月28日(日)

時間：09:00～19:00

地點：桃園市大溪區月眉里（月眉休閒農業區）

作者／Nicole Hsieh

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