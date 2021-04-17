人氣萌系動物 進駐飯店

看好可愛動物對大小朋友通吃的魅力，宜蘭綠舞國際觀光飯店近期一口氣在飯店園區內飼養羊駝、水豚、狐獴等人氣萌系動物，未來還有能觀察刺蝟的咖啡廳，讓遊客在以和風庭園主題打造的優雅園區內，不僅能體驗日本風情及活動，也有令人融化的可愛旅伴為假期增添趣味。

綠舞國際觀光飯店占地5.75公傾，園區以許多日本經典造景、小屋、湖泊、小橋溪流、瀑布等營造出日本名園般的環境，並有穿日式浴衣、手作和菓子、忍者營等和風體驗，許多房型還設置榻榻米區，日料餐廳菜色美味又有庭園景觀，讓人不出國也彷彿來到日本。新飼養的萌系動物讓園區氛圍更活潑，其中2隻4個多月大的羊駝「可可」、「露露」已適應環境率先亮相。

體驗餵食樂

可可與露露是自紐西蘭來台第3代的羊駝，1隻有著蓬鬆軟毛，另1隻則是平順白毛，都帶著羊駝經典的厭世呆萌表情，目前每日上、下午各有1限定時段會在園區內出沒，遊客能撫摸羊駝、拍照留念，並體驗餵食之樂。

飯店也迎來從日本紅到台灣的水豚，目前預計飼養4隻來自南美洲的水豚，圓滾滾的模樣，光看也療癒，飯店精心打造了舒適的戶外活動區，設置2個日式木桶浴缸作為水豚日後洗澡的「泡湯區」，預計4月底適應環境後，真實版的「水豚君」就會與遊客見面。未來還將有外型嬌小可愛的4隻狐獴，並特地新打造日式狐獴屋敷，開放讓遊客近距離觀察狐獴日常。

暢玩動漫祭

飯店即日起推出「綠舞森友會」3天2夜專案，即日起至8月31日間入住，送房客大啖甫推出豐盛新菜的自助早餐、主廚精選經典雙人下午茶，加贈可餵食動物的牧草及DIY活動，再暢玩「Cosplay熱血動漫祭」，在室內跳跳床及攀岩設施盡情放電，高人氣的「輿神同行」和「忍者之森」體驗營也可2擇1參加；每房最低含稅1萬3998元起，以4人房來說，等於平均1睌1人最低2512元。(中國時報 何書青)

VILLA房型外頭是庭園美景。圖／何書青攝 水豚預計將在4月底見客。圖／何書青攝

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