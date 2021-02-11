高雄旗山 擲筊拚運氣 純金財神爺帶回家

為了迎接「2021辛丑牛年」春節的到來，旗山天后宮於農曆大年初一開始在廟前廣場精心規畫春節一系列傳統祈福活動，包括媽祖鑾駕「躦轎腳」、過「七星平安橋」，讓媽祖加持、消災解厄、制煞除穢，祈求賜福保平安、新的一年萬事大吉。

「聖母賜福 喜迎財神」擲筊活動，每天送出三尊純黃金打造的財神爺，一連5天。大年初五晚上6點的決賽，還將分別送出13尊給擲出最多聖杯的民眾，以庇佑其事業昌隆，財源滾滾好運來。

招財錢母 開運納福 若要祈求平安、考運亨通、增長智慧、財源廣進、廣結良緣、早生貴子、福壽安康，廟方也有光明燈、文昌燈、太歲燈、財庫燈、姻緣燈、祈子燈、藥師燈、福壽燈、平安行車燈、平安斗燈、財運亨通斗燈，供民眾點燈祈福。 針對點燈的民眾，廟方還贈送2021年限量發行的「招財錢母」開運小禮物，幫助大家在新的一年都能招財納福、牛轉乾坤。 拜金虎爺 事業興旺 來到旗山天后宮除了拜媽祖求平安與健康之外，也有很多人專程來拜「金虎爺」祈求事業興旺、財運大發，以及拜「月老星君」祈求良緣早顯、姻緣美滿。 在新冠肺炎肆虐全球之際，台灣的防疫絕對不能鬆懈，新年走春一定要戴口罩、勤洗手，趁著春節假期來到廟裡參香點燈祈福，祈求闔家安康、吉祥如意。另茂管處3月南島族群婚禮延期、美濃區公所所有體驗活動取消。 旗山天后宮農曆春節將舉辦「聖母賜福 喜迎財神」擲筊活動，每天送出3尊純黃金打造的財神爺，一連5天。圖／旗山天后宮提供

(中國時報 林雅惠)

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