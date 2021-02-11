新春出遊》來嘉踏青 老街美食一網打盡

新春過年期間，嘉義縣、市都有精選的旅遊路線，歡迎民眾口罩戴好戴滿、落實防疫，利用假期來嘉義走春踏青，為開工後儲備滿滿能量。

嘉義縣政府文化觀光局精選3大新春旅遊路線，3大遊程從山區、平原玩到海區，不論是上山看日出、追雲海、賞夕陽，還是步道健行、鄒族部落體驗、水庫漫遊、生態踏青到老街美食一網打盡，文觀局也趁勢行銷精選軸線伴手禮，鼓勵民眾遊賞嘉義時，也把年味嘉義好禮一起帶回家。

故宮南院「翰墨空間─故宮書畫賞析」常設展，新春期間以「媽祖」為主題企畫，故宮珍藏畫作唯一媽祖圖像《天后安瀾》首度展出，另外故宮經典文物肉形石、西周散盤、北宋汝窯青瓷無紋水仙盆及雞缸杯讓大家一次看個夠，民眾到南院走春，別忘了走訪「藝術方舟」園區戶外美術館，暢遊「親子互動遊憩區」。

嘉義市「文化新絲路」最適合城市旅行，持電子票證免費搭電動市區公車，或騎YouBike公共自行車，從嘉義市立美術館、嘉義文化創意園區、森林之歌地景藝術、阿里山森林鐵路車庫園區、檜意森活村、北門車站、嘉義獄政博物館，一路暢遊。

北門車站見證百年鐵道風華，還有藝術家Smart創造的「沉睡森林」景點。嘉義獄政博物館為國定古蹟嘉義舊監獄，也是全世界唯一原地保存的賓夕凡尼亞式監獄建築。

文化新絲路途中還有一道新風景「嘉義市立博物館」，全新出發，有「探索嘉園」兒童廳，「展望諸羅」認識嘉義的前世今生及未來，「建築上搬戲─來聽廟尪仔講古」交趾陶館，呈現嘉義特色工藝交趾陶。

(中國時報 呂妍庭、廖素慧)

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