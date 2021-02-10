新春出遊》南投 鳶峰觀星 日月潭鐵馬漫遊

「合歡山國際暗空公園」是亞洲第3個通過國際認證的區域，南投縣政府打造友善觀星環境，在鳶峰設置觀星平台，新年走春可以上山觀星；民眾也可到信義鄉東埔溫泉泡湯，探訪熱門景點七彩吊橋，或在山明水秀的日月潭，體驗全球10大最美自行車道風情。

南投縣長林明溱強調，南投是觀光大縣，除了天然美景，觀光建設也要推陳出新，持續吸引遊客到訪，去年打造的信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，已成為最夯的新興景點，遊客走吊橋可以體驗高山絕壁深谷風情；信義鄉東埔溫泉區景觀改造後煥然一新，還特別邀設計大師蕭青陽依據東埔歷史文化，打造「白鹿傳奇」嶄新地標。

高速公路8景第1名的「橋聳雲天」，位於南投縣國姓鄉，縣府規畫橋下景觀設施「綠雕公園」，基礎設施已完工，正施作綠花雕設施及綠美化，今年完工後，南投又有觀光新亮點，結合在地的國姓咖啡等農特產行銷，讓民眾喝咖啡、賞美景。

日月潭青山碧水，交通部觀光局訂定2021年為「自行車旅遊年」，日月潭風景區管理處更策畫豐富的自行車道活動，推出多元騎乘方案。日管處表示，歡迎遊客以自行車旅遊南投，踩踏雙輪前進埔里、集集小鎮和伊達邵部落，享受悠閒假期。日月潭2021全年不間斷的四季自行車騎乘認證，只要完成春夏秋冬指定路線騎乘及體驗活動，即可領取當季特色獎牌鑰匙圈。

原訂2月6日到3月1日舉辦的「南投燈會」，因防疫考量已經取消。

(中國時報 廖志晃、黃立杰)

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