新春出遊》大雪山奇景 雲海美如畫

擁有「台中之肺」美名的中央公園種植萬棵原生樹木，宛如隱身都市中的森林祕境，讓民眾大口呼吸新鮮空氣。園內彩色迷宮及最美便利商店都是打卡熱點，縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，相當適合帶家人春遊；超唯美的「抹茶湖」可眺望科湳愛琴橋，享受浪漫迷人氛圍，更是情侶漫步首選地點。

軟埤坑梅林開花了

春節連假長達7天，台中市農業局推薦11處休閒農業區，包括軟埤坑種植大片梅林，盛開如雪景般唯美；走訪梨之鄉循穿霧步道可遠眺東勢山景；食水嵙擁有壯觀情人木橋；抽藤坑2月可採茂谷柑、賞櫻、咖啡香皂DIY；馬力埔休閒農業區主打百合花、落羽松、文心蘭。

貓仔坑休閒農業區有落羽松祕境；頭汴坑以視野遼闊的「酒桶山」聞名；匠師的故鄉擁壯闊海景，焢窯及河口生態導覽最受親子歡迎；水流東休閒農業區走訪桐花步道漫步看高鐵；大雪山終年雲霧環繞，日出、夕陽、雲海等三奇美景如畫；德芙蘭推出泰好玩獵人體驗營。

麗寶渡假區玩不完

因疫情不能出國，不妨走訪麗寶渡假區，這裡不但是全台最大型綜合渡假區，還有多元的娛樂體驗如探索世界、馬拉灣、麗寶福容大飯店、麗寶Outlet、麗寶國際賽車場、麗寶賽車主題旅店、天空之夢摩天輪、密室逃脫等，3天2夜都玩不完。麗寶渡假區緊鄰國道1、3、4號，下交流道2分鐘就能抵達，或搭乘大眾運輸旅客從台中高鐵、后里火車站、國光客運朝馬站轉乘免費接駁車。

2021中台灣元宵燈會原訂20日至28日於台中水湳中央公園舉行，因應疫情考量，已宣布停辦。

(中國時報 王文吉)

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