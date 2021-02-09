新春出遊》萬金石 網美照吃螃蟹 打卡首選

新北市萬里、金山、石門區轄內幾乎囊括北海岸著名景點，如野柳、老梅綠石槽、金山老街、富基漁港、富貴角燈塔等，不論欣賞美景、拍美照打卡或泡湯、品嘗美食，都能一次滿足，最適合民眾安排春節期間1到2天的短期旅遊。

萬里區是台灣最北端的溫泉之鄉，也有得天獨厚的天然濱海美景，例如野柳地質公園、龜吼海岸線等，轄內更有萬里漁港、龜吼漁港、野柳漁港、東澳漁港4座漁港，漁業興盛，2012年新北市政府成功打造「萬里蟹」品牌，口碑享譽國內外。

金山區是全台最大的杜鵑花產地，占全國產量9成，獨特山海環境造就一年四季各有特色花卉，海岸線可欣賞原生種台灣百合、金花石蒜，各季節還有櫻花、流蘇、野葺花等。金山特有無毒的友善耕作，營造出的生態環境，更吸引大量侯鳥駐足，成為賞鳥天堂。

金山因有豐富的地熱溫泉，擁有全台密度最高的免費溫泉公共浴室，新啟用的金山中角灣國際衝浪基地，更是北台灣最知名的衝浪勝地，吸引許多國內外愛好水上活動的遊客。

石門區是台灣最北的行政區，依山傍海、景致獨特，自然景觀有風稜石、綠石槽、青山瀑布、石門洞、白沙灣等知名景點，石門區公所結合自然景觀打造「山溪觀海平台─藍鵲」、「幸福步道─燈塔人」等設施，加上北海岸及觀音山國家風景區管理處新設置的「灣塔自行車道」，遊客可綜覽北台灣的天然生態，喜愛攝影、自拍打卡的民眾更不容錯過。

(中國時報 王揚傑)

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