新春出遊》陽明山春櫻綻

春節連假賞花迎新春，受新冠肺炎疫情衝擊，陽明山花季、北市內湖夜櫻季接連喊卡，但緋寒櫻、昭和櫻、八重櫻等各色櫻花依然在充滿市民回憶的陽明公園綻放，台北市公園處透過「公園新花漾」臉書粉絲頁定時直播花況，鼓勵民眾線上賞花。

台北市公園處表示，陽明山風景秀麗、動植物群相多元，搭配陽明公園綻放的櫻花綻放及精心布置的賞花景點，是市民最佳遊憩空間；公園內杜鵑、茶花、桃花、葉牡丹、華八仙等盛開，是不可錯過的春季花卉饗宴。

公園處將透過「公園新花漾」臉書粉絲頁定時直播花況，並設置「賞花人潮情報站」公告現場情況，若人員擁擠將透過電視跑馬燈呼籲民眾分流，現場也會加強宣導防疫。

此外，北市擁有28座河濱公園，自行車道長達112公里，水岸沿途山光水色美不勝收，河濱自行車租借站多達9個，家長們可免費借用幼兒滑步車，65歲以上長輩或肢體有障礙的朋友，享有免費租借「手搖車」福利。

不希望春節出遊遇到擁擠人潮的民眾，台北市公共運輸處推薦可到台北大稻埕碼頭搭乘藍色水路，悠遊穿梭淡水河，欣賞淡水河兩岸豐富人文及自然景觀，以不同角度享受及體驗台北風情。

受疫情影響，台北市長柯文哲日前表示，避免因群聚讓疫情擴大，原訂2月26日的北市燈節恐延期至中秋節舉辦。

(中國時報 張薷)

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