全世界最貴的水上度假村！杜拜「Sea Palace」耗資46億打造

近年來，杜拜已經成為財富與地位的象徵，也是許多層峰人士的度假勝地。因此，這座城市將迎來全世界最奢華的水上住宿之一——海上皇宮（Sea Palace），也就不足為奇。

杜拜這間極盡豪奢之所能的「海上皇宮」（Sea Palace），將成為世界上唯一營運中的海上度假村。該項目由希捷造船公司（Seagate Shipyard）和 El Bahrawy 集團共同開發，耗資1.65億美元（約台幣46.6億）。

這個創新獨具的豪華度假中心，將由6間海上玻璃度假別墅包圍其中心的主要酒店，所有房屋之間都屬獨立建造、各自漂浮。設計方面，該度假村將採用透明地板、由 Aston Martin 設計的傢俱，以及一系列其他豪華設施，使每位旅客都能留下難忘的回憶。

Sea Palace 由6間海上玻璃度假別墅包圍其中心的主要酒店，所有房屋之間都屬獨立建造、各自漂浮。（Photo Courtesy: Seagate Shipyard）

希捷造船公司專門從事水上建築，以前曾推出過漂浮玻璃船屋和許多類似的設計。此次以「環保」為出發點建造這座海上度假村，該酒店將配備自動智能系統、自動消毒的空氣清淨器、太陽能面板和海上垃圾回收系統。

Sea Palace 以「環保」為出發點，該酒店將配備自動智能系統、自動消毒的空氣清淨器、太陽能面板和海上垃圾回收系統。（Photo Courtesy: Seagate Shipyard）

杜拜的「海上皇宮」（Sea Palace），將成為世界上唯一營運中的海上度假村。（Photo Courtesy: Seagate Shipyard）

「我相信這個項目會為觀光業創造繁榮。」希捷造船公司創辦人暨項目負責人 Mohammed El Bhawravi 在《孤獨星球》的採訪中如此表示，並補充說明，酒店和周圍的度假別墅目前都已進入建設的最後階段，完成度約為65%。

杜拜的「海上皇宮」（Sea Palace）內裝搶先看。（Photo Courtesy: Seagate Shipyard）

海上皇宮漂浮度假村的確切開放日期目前尚未對外公佈，但可以造訪希捷造船公司的官方網站來獲得更多最新消息以及安排入住。

作者／Kaitlyn McInnis

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

3間絕美圖書館 在森林古蹟裡閱讀

台南市立圖書館新總館 3大亮點搶先看

從日本到南極 6 個遠離塵囂的慢遊之旅

NASA 公布20張年度最佳太空攝影！一窺國際太空站日常生活、太空視角下的地球

2021春節大宅院裡的年味！來The One南園品法式佛跳牆、賞崑曲，還有吳寶春聯名梅乾菜吐司