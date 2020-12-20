星級飯店開趴 一路玩到2021

在新冠肺炎疫情衝擊下，民眾仍無法出國旅遊，使得堪稱年度最熱鬧的跨年夜活動商機更加龐大，身陷住房寒冬已久的全台北、中、南各大飯店，無不想盡花招打造好玩有趣的跨年派對，要在年終最後一場大戰中殺出漂亮業績。

今年台中市的跨年夜相當熱鬧，匯集海陸雙樂園、國際賽車場、全台最大摩天輪、5星級飯店及OUTLET百貨等豐富遊樂休憩場所於一區的「麗寶樂園渡假區」，將在12月31日、明年1月1日連2天舉辦「台中麗寶跨年雙演唱會」，由5566熱血開場，安心亞、吳卓源、陳芳語、LEO王等眾多知名歌手接力輪番登台，更力邀到「頑童MJ116」作為獨家壓軸，就是要給民眾尖叫聲不斷的跨年夜。

麗寶飯店備精采煙火秀

台中市多年未施放的跨年煙火也將在此絢爛登場，麗寶樂園渡假區準備近6000發的精采煙火秀與民眾熱鬧迎接2021年。渡假區內的麗寶福容大飯店也自12月31日至明年1月2日推出「麗寶假期-2021麗寶迎豐年」住房專案，每房含稅9999元起，含2人份早餐及晚餐、探索世界2日門票、天空之夢摩天輪搭乘券等，且晚餐不僅有澎湃的自助百匯吃到飽，每客更加贈「后里果香烤羔羊排」或「法式田園焗烤北海道扇貝」。

同樣位於渡假區的麗寶賽車主題旅店也推出每房含稅4999元起的「麗寶賽車駕期」，附贈2人份美味又健康的能量早餐。麗寶表示，31日跨年當天，2飯店早在11月便交出訂房全滿的亮眼成績，明年1月1日及1月2日的房間數也已所剩不多，想來的民眾可得快搶訂。

台北晶華酒店「璀璨煙花101跨年」住房專案的房客可參加大班酒廊的跨年派對。圖／台北晶華酒店提供 台北晶華酒店「東洋風韻迎新春」住房專案，讓房客品嘗日本迎新年的應景料理。圖／台北晶華酒店提供

晶華酒店泳池畔看熱鬧

台北晶華酒店推出比以往還多元的跨年住房專案搶客，除往年有的入住行政樓層、再參加19樓大班酒廊跨年派對及欣賞101煙火的「璀璨煙花101跨年」專案外，更新規畫3款各有特色的住房專案，讓賓客不單只有在飯店開趴跨年的選項。「星空池畔環遊跨年」專案讓房客在跨年夜免費參加頂樓泳池畔派對，享用酒水餐食之餘，也能透過大銀幕轉播觀看熱鬧的跨年演唱會，每房含稅6800元起。

別出心裁的「東洋風韻迎新春」專案，晚餐時段在雲天廊享用Happy Hour及品嘗日本新年必吃的「跨年蕎麥麵」，接著由專車接送至信義區誠品大樓頂樓的私人露台花園，近距離一睹101漫天花火風采，元旦早晨再享用應景的御節料理及年糕湯，每人含稅8800元起；另外還有以專屬巴士接送房客到基隆和平島迎接元旦曙光的「和平島曙光派對」專案，含跨年夜雲天廊酒水輕食的晚餐及元旦自助早餐，每人含稅4990元起。

台北喜來登大飯店的十二廚跨年將化身派對空間。圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登邀樂團開唱

台北喜來登大飯店今年跨年夜也做出創舉，首度將才升級翻新、擁挑高中庭空間的人氣餐廳「十二廚」變身為開趴空間，31日晚間10點半開始入場，現場邀來知名樂團開唱，同時備好輕食與酒精飲品讓賓客無限暢飲、贈送應景的派對禮包道具，更能參加總價值超過30萬元的抽獎活動，跨年之際則用從天而降的夢幻氣球海與賓客同慶，只要入住每房8000元+15.5%的「玩翻貳壹，一喜來HIGH」住房專案就能免費參加。

台北圓山大飯店首度在跨年夜推辦桌宴。圖／台北圓山大飯店提供 台北圓山大飯店坐擁看夜景及煙火的絕佳視野。圖／台北圓山大飯店提供

台北圓山啖台式辦桌宴

坐擁台北超美夜景的台北圓山大飯店，首次將跨年派對的歡慶時段往前延伸，今年打造提早從晚餐時段就開始熱鬧慶祝的「2020-2021圓山辦桌‧搖滾跨年」，賓客先參加傳統慶典氛圍濃厚的台式辦桌宴，大啖龍蝦拼盤、台式佛跳牆、紅蟳米糕、魷魚螺肉蒜等經典大菜，接著更享有免費入場跨年搖滾派對的禮遇，有搖滾風十足的熱力表演、酒水暢飲和抽獎活動，倒數時，賓客可到飯店東側2樓景觀平台和麒麟廳景觀區欣賞101跨年煙火。

「2020-2021圓山辦桌‧搖滾跨年」5人份桌菜1萬5100元+10%，10人份桌菜3萬200元+10%，20日前訂購可享免10%服務費的早鳥優惠；單純參加「跨年搖滾派對」也有網路購票或20日前現場購票省10%服務費、每位1099元的優惠。

台南晶英酒店全罩式派對的賓客可大啖20道美食。圖／台南晶英酒店提供

台南晶英送口罩項鍊

台南晶英酒店因應疫情全新打造「罩young趴」口罩派對，大方贈送入場賓客時下正夯的「口罩項鍊」，而派對分為「全罩式」及「半罩式」2個時段。「全罩式」的賓客在倒數前4小時的晚餐時段就能進場，大啖多達20道中西混搭的「府城Tapas」誘人美食，如明太子蝦仁肉圓、魚子醬芋頭巧、松露菜肉蝦水餃、龍蝦錦蔬八寶丸等，再接著參加跨年派對，4人起桌每位1680元起+10％。

「半罩式」的賓客則是晚上10點直接加入跨年派對，不僅能欣賞熱歌勁舞，還可選擇啤酒或軟性飲料，且無限量暢快吃休閒零嘴，每位580元。2個時段的賓客都能參加摸彩活動，今年最大獎是價值近10萬元的「跟著晶華去旅行」環台住宿券，得獎者可獨享在集團旗下的5大飯店各入住1晚。

(中國時報 何書青)

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