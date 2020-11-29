達人帶路 台北老建築向旅人招手

實踐大學建築設計系副教授李清志造訪過世界各大城市，擁有斜槓專欄作家、廣播主持人等多重身分，他認為一場疫情改變了旅遊方式，而建築之旅是最能體驗一個城市的玩法，走進老街道，以步行方式可感受別於以往的城市風貌，李清志說：「這場疫情帶給我們的是，如何學習在自己的城市旅行。」

國人最愛去的旅遊勝地台南，與古蹟共存的旅館為數不少，李清志認為，住進古蹟或鄰近歷史街道，是吸引旅人不斷造訪的特點。位於台北的誠品行旅、天成文旅-華山町，各自鄰近松山文創園區、華山1914文創園區，其建築本體均隱藏著豐沛的人文歷史。

松山文創園區過去是「台灣總督府專賣局松山煙草工場」，因保留以往菸廠的古建築、倉庫等，並有多數設計、藝術與誠品等單位進駐，成為台北的原創基地；而華山1914文創園區前身為「台北酒廠」，提供給藝文界、非營利組織及藝術展覽、音樂表演等展演場域，皆適合2天1夜走路漫遊。

「老建築是最吸引觀光客來此體驗的亮點，最能直接感受到城市的歷史，因此住進歷史建築改建或鄰近古蹟的旅館，將成為未來時髦的趨勢。」李清志回憶，自己曾住過德國漢堡位於古蹟上的旅館，浪漫到連吃個早餐還得穿過運河；同為工業遺產，紐約曼哈頓大橋下的當堡，就是類似華山1914文創園區的場域，每年秋天當地會舉辦「橋下藝術節」（Dumbo Arts Festival），此區以前是大型倉庫或廠房，後來藝術家進駐當作工作室、藝廊等，其中布魯克林最著名的聖安妮倉庫，就是實驗劇場。

誠品會員 享房價5折

藉著漫遊歷史古蹟一秒穿越，走出深度文青之旅，誠品行旅攜手誠品書店與誠品生活，推出「住房送現金—FUN心逛誠品」禮遇活動，即日起至12月29日，擁有誠品白卡、金卡、黑卡會員入住指定專案客房，即可享有房價半價的誠品電子購物金回饋，雅緻客房每晚6000元、經典客房每晚8000元、行政套房每晚1萬元，分別回饋3000元、4000元及5000元，每張電子券面額500元，皆含早餐、大廳書坊迎賓茶食、暢用健身房。

天成文旅 餐飲優惠

天成文旅-華山町則推出「華山町啤酒暢飲住房專案」，即日起至12月23日，以不含早餐的住宿方案，周日至周四入住精緻客房含稅價2399元，周五、周六入住則是2999元，如需加購早餐，每房2客400元，依房型人數贈送華山町餐酒館晚餐時段限時1.5小時啤酒無限暢飲，並可享延遲退房2小時。（飲酒過量 有害健康）

天成文旅-華山町的設計家具。圖／天成文旅-華山町提供 天成文旅-華山町的無梁板建築特色。圖／天成文旅-華山町提供

作家、建築學者、廣播節目主持人李清志，攝於誠品行旅1501人文套房。圖／黃采薇攝

(中國時報 黃采薇)

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