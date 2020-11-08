芒花開了 九份賞秋日風情

一年四季景致皆美的山城九份靠山面海，從侯孝賢電影《悲情城市》認識的城鎮樣貌是灰暗的，但入秋後山坡上的芒草花穗盛開時，則變為串串銀白，迎風搖曳。

九份入深秋後盛開的菅芒花，從10月開始便陸續可見，直到11月漫山遍野都開滿銀白色的芒花，搭配海景仙氣十足，是豔紅燈籠、蜿蜒石階、喧囂老街以外，應該被旅人記憶的九份風情。

人稱勇哥的九份「A-HOME」民宿老闆陳鋕勇年近60歲，他是當年最早期返鄉創業的青年，35歲時他放棄台北房仲副總的頭銜及高薪，「16年前回鄉看到九份滄桑的模樣，年輕人幾乎移往都市生活、工作，這裡只剩老人家，沒有一絲活力」，他想到「不如蓋一間民宿」，於是前往日本研習建築木屋，從房屋結構一步步學，日子雖苦，卻也激發求生的韌性。

身為礦工子弟的他，將祖先遺留的老屋改造，拾起樸質的漂流木、搭配各式石塊等建材，他親手將樓梯、地板或各個角落打造為古樸實用的景觀。枕邊人梅姐自然是懂他的，頗具藝術細胞的她擅於女工，手作拼布、山水畫作散見於民宿各個空間，妝點著枕頭、床套、靠墊等物件。

銀白色秋芒滿遍山野的美景，令人印象深刻。圖／東北角風管處提供 金瓜石「黃金博物館」旅客中心，提供民眾寄物及諮詢服務。圖／黃采薇攝 許多情侶觀賞九份絢麗的夜景，紛紛拍照打卡留念。圖／黃采薇攝 在民宿享西式早餐，配合山海美景，美味滿分。圖／黃采薇攝

建議4天3夜行程

勇哥透露民宿名字A-HOME是日文諧音「白痴」的意思，用意是讓遊客入住後能放空「宅」在房間，從窗外便能看見大海、山丘，放鬆心情體驗當地文化。他認為經營民宿不只為了生計，而是幫助故鄉重生，「尤其很多人來九份只來老街2個小時就回去了，實在很可惜；這裡最棒的是自然景觀，我常建議客人至少要住4天3夜，慢慢玩，才能體會九份的美」。

5、6年前他曾作為在地嚮導，親自帶遊客遊覽，尋覓九份、金瓜石的美景，如黃金博物園區、報時山、黃金瀑布、十三層銅礦場遺址、黃金海岸、九份老街自由行及山城巡禮等。近幾年他又斜槓，前往馬來西亞檳城做橡皮艇，製造技術做到擁有專利，礙於疫情，他留待台灣專心民宿事業，幸好6月後生意逐漸回穩。

寂寞公路添美色

對正低調展開的芒花季，勇哥推薦賞芒花的最佳地點是距台北1小時車程的金瓜石，連接雙溪的一○二縣道每逢秋芒時，山頭遍野彷彿被染上無邊無際的粉白，是單車族、登山者的最愛景點，登上「不厭亭」可一覽陰陽海、大肚美人山，還有近年最夯的「寂寞公路」，這裡也是拍攝汽車廣告的熱門景點，隨著山路盡收搖曳芒花照映忽隱忽現陽光的屏息美景。

(中國時報 黃采薇)

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