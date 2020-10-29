ITF台北旅展30日登場 業者競推獨賣商品搶市

疫後全球最盛大的觀光旅遊盛會「2020 ITF台北國際旅展」，即將於10月30日至11月2日在台北南港展覽館盛大登場，除提早自辦線上旅展外，旅行社、觀光飯店更推出「展場獨賣商品」與「跨年限定商品」，全力吸客催買氣，期能虛實併進搶商機。

雄獅旅遊推出「環島郵輪大樂透」活動，現場報名限定航次最高可享5折優惠；晶華酒店推出展場限定加購商品「平日精緻客房一大床住宿券」，凡購買任一商品、不限消費金額與品項即可以3,280元加購平日精緻客房住宿券，每人限購三張；台北君悅酒店旅展現場限定販售客房住宿券4,999元。

台北美福大飯店現場消費滿額就能以3,020元加價購行政客房。「跨年限定商品」部份，山富旅遊推出南投武界、絕美仙境部落迎曙光2日5,399元起。台北六福萬怡酒店2021跨年派對住房專案限量下殺3.9折15,000元起。

受疫情衝擊，倫敦旅展、柏林旅展今年都停辦，東京旅展縮小規模改到沖繩舉行，逆風前行的ITF台北國際旅展成為今年全世界規模最大的實體旅展，在主辦單位台灣觀光協會以「#為觀光人打氣」號召下，仍有超過30個國家地區、30個中央部會和地方政府及數百家觀光業者參展，現場共有1000個展攤。

因邊境管制未解封，本屆ITF旅展幾乎成為「國旅旅展」，其中觀光飯店更為主力，眾多星級飯店更強打年度最強一波餐券、住宿券及下午茶等，其中飯店住宿券最低下殺1.4折，國人最愛的熱門餐券4.5折起、最低千元有找。

台北旅展系列文章

台北君悅住宿券4,999元加贈SPA券

理想大地促銷住宿券買5送1

雲朗觀光集團優惠 住宿券每晚2,250起

福泰飯店集團 雙人住宿券26折起

Just Sleep捷絲旅聯合住宿券 線上旅展獨賣1,999元

澎湖澎澄飯店線上旅展 3種優惠方案瞄準不同客群

華泰大飯店集團1500元入住台北、4,999元起樂遊墾丁

花蓮遠雄悅來 住宿券最低下殺41折

國賓飯店三館聯合住宿券2.6折起

大直英迪格酒店 一泊二食住宿券4,290起

海霸王住宿券888元起、龍蝦火鍋套餐送雙人住宿