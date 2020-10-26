大直英迪格酒店線上旅展21日開賣 一泊二食住宿券4,290起

旅遊界年度盛事ITF在10月底於南港展覽館登場，台北大直英迪格酒店順勢於10月21日上午９時起至11月6日晚間11點59分止推出秋季線上旅展，獻上8款餐飲住宿優惠券，首推小資族輕奢首選三道式龍蝦義大利麵雙人套餐，吸附飽滿龍蝦高湯精華的手工細扁麵口感Q彈滑順，搭配肥美波士頓龍蝦肉與濃郁的法式醬汁，每套1,990元，平均每人千元有找。

針對喜歡城市旅行的消費者，台北大直英迪格酒店獻上包含翌日豐盛早餐，與入住當日下午４時到６時「午後酒肉狂」時段，於館內餐廳T.R Bar & Kitchen大啖爐烤風味豬肋排加上精選紅白酒與啤酒無限暢飲的高級客房雙人住宿券，每張4,290元，最適合無肉不歡又重視CP值的聰明旅行家。

另外，迎接即將來到的尾牙檔期，大直英迪格酒店不僅推出狂享十人桌宴每桌18,800元的超值優惠價，滿5桌再送高級客房住宿券1張（不含餐），有吃有住，歡樂加倍！大直英迪格酒店並推出滿額禮，凡於線上旅展單筆消費金額滿16,000元者，即可獲贈高級客房住宿券1張（不含餐），多買多送、適合團購。

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