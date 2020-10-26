花蓮遠雄悅來線上旅展即日開跑 住宿券最低下殺41折

2020台北國際旅展將於10月30日開展，花蓮遠雄悅來大飯店線上旅展即日起至11月6日開跑，消費者不用至現場人擠人，即可優先搶購旅展超值優惠，此波住宿券最低下殺41折超狂折扣，優惠方案一泊一食4,200元起，並提供四種多元方案選擇。此外，在農曆年前入住還有機會免費升等豪華海景雙人客房或悅來四人客房。

花東地區在疫後非常熱門，遠雄悅來此波旅展獨家優惠標榜為全年最划算價格，另外規劃一泊一食、一泊二食、一泊二食瘋樂園、二泊三食瘋樂園等四種超值折扣方案，分別搭配晚餐或海洋公園組合，滿足家庭出遊的各種彈性需求，即日起凡透過官網及電話預訂遠雄悅來大飯店旅展專案，並於2021年2月9日前入住，即享限量不分平、假日，升等豪華海景雙人客房或悅來四人客房的獨家好禮，遊花蓮住海景。

花蓮遠雄悅來大飯店指出，海外旅遊尚未解禁，民眾旅遊需求不減，預估明年花東仍會成為國人首選，除延續往年熱銷的住宿商品外，看好旅展商機，今年也與海洋公園獨家合作，提供包括雙人門票的旅展優惠專案，等同最低41折優惠，享受尊榮服務、欣賞太平洋畔無敵海景，還可以體驗VR射擊、數位攀岩等豐富的全新娛樂設施，喜愛到花東旅遊的民眾可趁此機會以最優惠價格入住。

遠雄悅來飯店表示，線上旅展以二泊三食瘋樂園詢問度最高，反映多數旅客皆有連住需求，此方案除入住飯店精緻客房兩晚外，還能同時享受飯店設施、風味美食，並探索海洋公園各種不同玩法，來一趟歡樂的親子旅程，為每位到訪悅來的旅客留下最難忘的回憶。

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