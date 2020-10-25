2020臺北溫泉季登場 北投賞秋色食

2020臺北溫泉季近日於新北投捷運站周邊登場，多家北投溫泉業者已於10月上旬推線上旅展提前開戰，北投老爺酒店、北投麗禧溫泉酒店及北投大地酒店的食宿券分別以35折、65折、38折起的超殺價吸客，引發搶購熱潮。

面臨不安的後疫情生活，今年溫泉季主題為「祈福盛典．北投亮起來」，沒有喧鬧的日本撞轎儀式，改為祈福燈飾、星光樹海、繪馬祈福牆、星川淨手、敲鐘等療癒活動，遊客可參加女巫嬉遊記闖關活動，沉浸當地溫泉文化及特色地景，規畫2天1夜的慢活之旅優閒泡湯，或前往鄰近的陽明山七星山步道追尋深秋的芒草、豔紅的楓葉。

老爺酒店法式餐廳送泡湯

北投老爺溫泉酒店線上旅展即日起至10月底前展開，食宿券享買6送1的優惠。「PURE法式餐廳品味套餐券」用餐送泡湯下殺42折起，明星商品「景緻客房一泊一食住宿券」更下殺至每張6666元，方便與親友相約泡白磺泉、享用美食，亦可選「PURE法式餐廳饌饗套餐套券」，1套內含10張饌饗套餐券2萬2800元，加贈尊爵套房住宿券1張，犒賞疲憊的身心靈。

位於北投區制高點的北投麗禧溫泉酒店，左眺丹鳳山、右擁北投文物館，坐擁大磺嘴第一口白磺泉，其線上旅展即日起至11月6日開賣，首日即達逾千萬業績。熱銷商品包括「淡季-雅緻山景客房住宿券」，僅9999元，約為原價65折優惠；網紅打卡最愛的「獨立湯屋泡湯券」1800元，原價78折即可享受北投山林美景及房內專屬住客的冷熱溫泉池；另外，「雅緻豪華客房一泊二食」則可選擇雍翠庭的2580元歐陸晚間套餐。

「PURE法式餐廳」品味套餐1680元。圖／北投老爺酒店提供

北投老爺酒店景緻客房。圖／北投老爺酒店提供

大地酒店藏書閣網美熱點

走奢華文青風的北投大地酒店，打造全台獨有的「飄雪造景風呂」，各房型提供愛馬仕沐浴組，而大廳「光陰部落藏書閣」為網美拍照打卡熱點，其線上旅展自即日起開賣至11月6日，祭出開幕以來最低價46折、6999元1張的「雙人1泊1食住宿優惠券」，線上旅展期間還加碼買5送1、以38折的誠意價攬客。1套6張的「湯氛雙饗套券」5400元，1張票券（900元）可入大眾風呂泡湯，並兌換喜歡廳的午間西餐套餐，使用2張票券（1800元）則可雙人使用獨立湯屋，或喜歡廳與月兒彎彎餐廳套餐乙客。 (中國時報 黃采薇)

「光陰部落藏書閣」為大地酒店大廳挑高4層樓的圖書館，蒐羅了世界各國近5000冊二手書籍，是拍照打卡熱點。圖／大地酒店提供

延伸閱讀



吃喝玩買看表演 台北國際旅展變身樂園吸客

一青妙推薦台南伴手禮 煎餅、茶葉蛋及雪花餅

谷關 秋楓與山林環繞的絕美溫泉秘境