吃喝玩買看表演 台北國際旅展變身樂園吸客！

全台規模最大、歷史最久的「2020 ITF台北國際旅展」將在10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場，受到新冠肺炎疫情影響，今年規模雖較往年縮水，但仍為2020年全球最大的實體旅展。而為吸引民眾進場參觀並為觀光產業打氣加油，旅展主辦單位台灣觀光協會將本屆旅展「嘉年華會化」與「主題樂園化」，並首次開放6歲以下兒童免費入場，希望藉此吸引更多民眾前往後疫情時代全球最大規模的實體旅展現場，將旅展期間南港展覽館當成「旅遊度假目的地」，在展場內開心買、吃、玩並吸收新知。

台灣觀光協會柲書長羅瓊雅表示，疫情重創觀光旅遊產業，所以今年ITF台北國際旅展的重要使命是「為觀光人打氣」，在謹守中央疫情指揮中心的防疫規範前提下，本次旅展將逆勢操作，強化展覽的深度、高度及廣度，延續既有質感與主視覺設計，超過30個國家地區及30個中央及地方政府參展，還有數百家觀光業者共同打造這次的安心旅遊嘉年華。羅瓊雅說，豐富的節目及活動，就是要讓逛展民眾能買、能吃、能玩、能體驗也能獲得新知，樹立疫後國際大型實體旅展的典範。

雖然，受到疫情影響，有些外國單位因邊境管制未能來台參展，但「2020 ITF台北國際旅展」仍有諸多亮點與看點值得民眾入場參觀。這些亮點包括：1.這是全台規模最大、歷史最久的旅展，今年有超過30個中央／縣市政府、30個國家地區參展。2.實體展現場有各種文化舞蹈表演、藝文體驗及各式遊程，認真逛、仔細欣賞，就能「一站環遊世界」。3.為拚業績，參展單位現場推出各種限定旅遊優惠產品，品項之多、創歷屆旅展之最。4.新增一系互動體驗活動， 將旅行的亮點都搬到旅展現場，不僅有趣好玩，並標榜「好拍」。5.喔熊組長領軍吉祥物大遊行，萬聖節當天還有扮裝大遊行及精彩系列活動一起狂歡，整個旅展現場就像嘉年華會、也像主題遊樂園，充滿著觀樂氛圍。

2020ITF台北國際旅展首創互動體驗區，讓觀展民眾能以五感方式體驗旅展，並擴大親子體驗區，加開「歡樂故事屋」及「親子手作DIY」等多項活動。而品項豐富多元、令人耳目一新的「互動體驗區」，則策劃一系列精采且具文化特色的主題性體驗活動，包含插畫家似顏繪及偽出國拍照打卡的旅行寫真館，還有難得一見的空中餐廚體驗，就是要讓大家以五感方式體驗、享受不一樣的旅展樂趣。

為爭取更多親子家庭觀展，ITF台北國際旅展今年特別開放6歲以下兒童免費入場，並邀請台北六福萬怡酒店、大地酒店、溪頭夏緹飯店、香 格里拉冬山河飯店參與親子互動體驗區，展區內容包含小火車、歡樂故事屋、親子拼 豆趣、毛巾兔兔教學、蠶寶寶及竹頭號DIY，另有親子閱讀區、跳棋 、彈珠檯及寶寶滑梯遊戲區等活動，提供全家出遊「遛小孩」的新選擇。

連續3年舉辦、頗受大小朋友歡迎的「吉祥物大遊行」與「吉祥物見面會」也將炒熱今年ITF台北國際旅展現場氣氛，集結國內外超夯吉祥物同台賣萌較勁，共同於場內大遊行，營造歡樂的嘉年華氛圍。每日遊行至終點大會舞台後，更舉行拍照同歡的見面會活動，吸引大批民眾一睹風采，是其他展覽沒有的特殊體驗。

「2020ITF台北國際旅展」增設「互動體驗區」，觀光工廠DIY、似顏繪、偽出國拍照打卡及，以及空中廚房體驗應有盡有。圖／台灣觀光協會 ITF台北國際旅展期間每天都有最「吉祥物大遊行」，集結國內外超夯吉祥物同台賣萌較勁，在旅展現場營造歡樂的嘉年華氛圍。圖／台灣觀光協會

旅展開展第二天10月31日是萬聖節，主辦單位特別規劃「Trip or Treat!」萬聖節系列活動，「吉祥物大遊行」在當天進行萬聖節扮裝，由人氣最高喔熊組長領軍和所有吉祥物一起遊行，營造歡樂的萬聖節嘉年華氛圍，並首次號召大小朋友們一起扮裝參與這場遊行嘉年華。遊行結束後，還可以參加大會舞台的創意南瓜DIY活動，並可將成品帶回家。

同樣也是首次舉辦的「旅遊沙龍」，請到學者專家及旅遊達人共同討論對住宿、遊程、運動和親子等特殊主題的想像，分享經驗與新知和最夯旅遊商品，加強旅遊論壇及沙龍的深度與廣度，讓民眾逛旅展也能長知識，跟上後疫情時代旅遊新模式，掌握最新旅遊趨勢。全台各地處處都是驚喜。

ITF台北國際旅展為善盡社會責任，邀請民眾一起做公益，民眾只要捐血即可兌換門票，10／23日至11／1日於大台北地區16個捐血點捐血即可兌換門票，活動期間民眾（攜帶身份證）至各捐血點完成捐一袋血（250c.c），即可兌換1張門票，捐兩袋血即可兌換2張門票，每人最多捐2袋，藉此響應公益，逛展送愛心。

為吸引民眾到實體展場參觀，ITF台北國際旅展今年特別與觀光工廠合作，現場推出各種DIIY手作免費體驗，圖為郭元益手作體驗。圖／台灣觀光協會 「2020ITF台北國際旅展」為後疫情時代全球規模最大的實體旅展，主辦單位馬今年將展覽「主題樂園化」與「嘉年華會化」，以各種活動吸引民眾進場。圖／台灣觀光協會 疫情重創觀光旅遊業，ITF台北國際旅展邀請民眾響應換頭貼、進展場，一起為觀光人打氣。圖／台灣觀光協會 疫情重創觀光旅遊產業，今年ITF特別策劃了「＃為觀光人打氣」系列活動，現場設置打氣區及發送打氣加油貼紙，號召民眾進場以行動為觀光從業人員加油。圖／台灣觀光協會

鐵道觀光慢活旅遊正夯，ITF台北國際旅展特色觀光應有盡有。圖／台灣觀光協會 農委會推出的農遊趣體驗行程，也是ITF台北國際旅展中的旅遊亮點。圖／台灣觀光協會

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