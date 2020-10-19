ITF旅展月底開鑼 台北觀光飯店「殺氣」騰騰

台灣觀光協會主辦、全台最大的觀光旅遊展銷平台「2020ITF台北國際旅展」即將於10月30日至11月2日於南港展覽館一館登場，為把握全年最大檔促銷機會，並彌補上半年因新冠肺炎疫情衝擊的「失血」，觀光飯店集團無不火力全開推出餐飲、住宿與相關票券卯力促銷，推出商品種類之多，創歷屆旅展之最。為了搶客，不等10／30日實體旅展正式展開，所有飯店集團更提早自辦「線上旅展」，並祭出不同誘因鼓勵消費者線上採購，全力激催買氣。

由於國際疫情仍險峻，台灣邊境管制未解除，位在疫情「海嘯第一排」、高度依賴國際旅客住房的台北市內觀光飯店，住房率仍猶「住在加護病房」，未此在台北市有營業據點的觀光飯店集團在今年ITF旅展也莫不以超低折扣促銷台北飯店，市場「殺聲」四起，最低折扣下殺至1.5折，消費者可在騰騰殺氣中撿便宜、挑好康。

晶華國際酒店集團參加今年ITF旅展一共推出27項商品，其中有15項是住房優惠券，而台北晶華酒店更8套不同的優惠住房專案，其中住宿＋早餐或住宿＋下午茶的優惠券都是4000元、約1.9折。一泊二食6800元、約2.8折，可供家庭使用3天2夜下榻露台套房含早餐的套裝9999元、約1.5折。

寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店參加旅展，並一口氣堆出25組商品促銷，台北喜來登快閃櫃與現場旅展獨賣「舒適／豪華客房雙人住宿券」含兩客早餐，下殺3折只要3,999元。

香格里拉台北、台南遠東國際大飯店與Mega50三館聯合推出各式住宿、餐飲、年菜外帶、健身券等超值選擇，其中台北遠東「夢幻假期」雙人周日至周五住宿含早餐、下午茶和晚餐小吃雞尾酒5388元、號稱原價2折；豪華客房雙人周日至周五住宿一晚不含早餐更只要2999元、約原價14折。

六福旅遊集團參加ITF旅展今年首度推出「團聯合住宿券 2,000元」，2張就能入住原訂價1.5萬元的六福萬怡酒店卓越客房1晚及早餐2客，再加碼贈2張六福村門票跟1張關西六福莊2,000元平日住宿折抵券，贈品總價值高達3,998元。六福集團祭出「入住五星級飯店再暢玩六福村就只要2元」的強力促銷以廣招徠。

天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅-華山町、台北天成文旅-蜂巢，及嘉義天成文旅-繪日之丘，聯合推出優惠最低1.7折起的聯合住宿券，任選館別住宿一晚含早餐每張售價3,699元，不分平假日皆可入住，旅展加碼於12／23日前選擇入住台北天成大飯店、台北花園大酒店或天成文旅-華山町），免費加送一晚或當日入住兩間，適合年底前安排全家出遊。

台北萬豪酒店參加ITF旅展打出餐飲最低63折、住宿券19折優惠攬客，天際景觀客房入住一晚含兩客早餐4888元、約原價19折，並可以100元」優惠價加購經典半筋半肉牛肉湯兩包。此外，於ITF現場購買餐券或住宿券滿額，送台北萬豪宴會廳折抵金，滿10,000元送3,000元折抵券一張、滿15,000元送5,000元折抵券一張。同集團的西華飯店豪華客房一晚優惠價3,000元、約21折，加價至5,000元還可享24盎司美國頂級Prime丁骨牛排及頂級爐烤波士頓龍蝦一隻、等於23折優惠。

國泰飯店觀光事業今年首次推出每張2500元的品牌聯合住宿券，適用於全台和逸及慕軒飯店，使用一張可平假日雙人入住 和逸飯店‧台北民生館／忠孝館，約1.8折，使用1張券＋1000元則平假日雙人入住慕軒飯店。

台北亞都麗緻大飯店卓越客房以配備有iPad智能在市場造成話題，並配有一鍵可看Netflix的Sony BRAVIA，旅展期間推出2,999元優惠價，適合南北頻繁往返的遊客。台北福華大飯店兩天一夜住宿券，線上旅展優惠價2,399元(不含早餐，但含服務費，不分平假日均適用。另並推出跨年三天兩夜住宿券10,000元、含兩客早餐)。台北圓山推出聯合住宿券，單張售價3,300元，購買1本五張售價15,000元，可依使用張數入住不同房型。入住期間，可免費暢玩戶外泳池、戲水池、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施，體驗圓山聯誼會會員尊榮。

台北晶華酒店推出的「郵輪式度假體驗–日本文化航程」，7980元起可讓房客感受日本「築地魚市」氛圍。圖／台北晶華酒酒店 寒舍集團旗下台北喜來登大飯店參加ITF旅展，華客房雙人住宿券含兩客早餐3999元、約3折。圖／台北喜來登飯店

香格里拉台北遠東飯店ITF旅展推出的「夢幻假期」專案雙人週日至五住宿一晚 5388元、標榜為原價2折。圖／香格里拉台北遠東飯店 使用2張六福集團聯合住宿券就能入住六福萬怡卓越客房1晚及早餐2客，並加贈2張六福村門票跟1張關西六福莊2,000元平日住宿折抵券。圖／六福旅遊集團提供

天成飯店集團推出每張3699元的5館聯合住宿券，12／23日前入住台北天成大飯店、台北花園大酒店或天成文旅-華山町（如圖），免費加送一晚或當日入住兩間。圖／天成飯店集團 台北亞都麗緻大飯店的卓越客房以配備iPad形成市場話題，旅展推出2999元優惠體驗。圖／台北亞都麗緻飯店

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