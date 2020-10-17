一青妙推薦台南伴手禮 煎餅、茶葉蛋及雪花餅

編按：《台灣名產選物帖》特別專訪了各界名人，包括小說家一青妙小姐以及在台灣落地生根的青木由香小姐等8位，分享他們最喜歡的台灣伴手禮，以下摘自《台灣名產選物帖》。

連得堂的煎餅

「全部都是手工製作，不管吃幾片也都不會膩的樸素味道」，這是一靑妙喜愛的理由。座落在台南市内，寺廟對面小巷的店裡，第四代的主理人蔡偉忠靜靜地製作著煎餅。簡單且帶有歷史的滋味，非常的純粹。帶有柔和甜香、 飄散著雞蛋香味的「雞蛋煎餅」(原味)與有嚼勁的「味噌煎餅」(味噌口味)是這家店的經典口味。在店內購買一人限定兩袋。「花生」、「海苔」與「芝麻」口味的煎餅則需要提前預定。每種口味都很可口。

● 雞蛋煎餅35 元、味噌煎餅40 元 (依現場公告價格為主)

（花生煎餅35 元、海苔煎餅、芝麻煎餅各40 元，需要預約。預約部分的口味沒有數量限制）

所長茶葉蛋「蛋願人長久／四囍蛋禮」

推薦的理由是「台灣的茶葉蛋隨時都可方便食用」。這是由據點在台南的店家花費時間與心力所製作挑選出來的茶葉蛋，使用日式風呂敷布巾包裝的盒內裝有四顆茶葉蛋，雞蛋使用特殊的紅鑽茶與獨門的中藥配方熬製而成。更驚人的是， 盒內的滷汁可以直接食用或是運用在料理製作上也OK。茶葉蛋滷得很入味，蛋黃帶著濕潤的口感。因為沒有添加防腐劑，開封後請儘早食用。

● 199 元 (依現場公告價格為主) ，所長茶葉蛋 台北板橋店

葡吉食品「雪花餅」

「融合著牛軋糖與派皮的絕妙口感，令人一口接一口，欲罷不能」。如同一靑妙所說，搭配起來的和諧味道就是好吃！使用無鹽奶油、牧場培育的健康雞蛋、天然食材的海藻糖、講究的小麥粉與蔓越莓精心製作。份量比較大，也相當有飽足感。

● 250 元 (依現場公告價格為主)

一靑妙 Hitoto Tae

父親是台灣人，母親則是日本人，幼年時期在台灣度過，11 歲開始移居日本生活。具有專欄作家、演員與牙醫等多重身分。著有以自己的家族與台灣為主題《我的箱子》( 講談社) 等著作。獲頒為台南市親善大使，致力於台日之間的文化交流。http://ameblo.jp/hitototae/

作家一青妙推薦的台灣名產。圖／幸福文化提供

(本文摘自超喜歡台灣編輯部著《台灣名產選物帖：外帶一份台灣味，精選一百件台灣必買在地伴手禮》，幸福文化提供)

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