偽出國正夯！搭機追月 啖米其林 住豪華房

自航空業者8月首次推出搭機巡航的旅程後，掀起搭飛機偽出國的旅遊熱潮，現在隨著不同節慶也有越來越多方案問世，近期易飛網攜手韓國觀光公社、台灣虎航開賣「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行，而長榮航空、星宇航空也合作多家旅行社在中秋節檔期推出「賞月包機」航次，一解民眾久未搭飛機放風的渴望。

「韓國想見你、台虎想念號起飛」將帶旅客飛往韓國濟州島上空巡航後返台，並為旅客準備一系列韓式體驗，像是打造全台獨家登機室「韓國想見你」系列活動，品嘗韓式點心、韓服體驗、韓風闖關遊戲拿獎品，並設置人氣韓星的人形立牌、觀光代表吉祥物們讓旅客合影留念，易飛網更加碼送韓國不限航點來回機票，台韓旅遊解封後1年內都可兌換；每人含稅6888元，限量100位。

易遊網合作連3年拿下唯一台北米其林3星的頤宮中餐廳，推出「米其林尊爵套裝」行程。圖／君品酒店提供

過夜包帶回家

長榮航空在10月1日至4日推出每天1班、共4航次的「賞月包機」，晚上6點起飛、8點45分落地，包含機上特別餐食，每人5888元起，最熱銷的靠窗座位要再加購1000元；更好康的是，皇璽桂冠艙的乘客可獲得以往要過夜才拿得到的皇璽桂冠艙過夜包，經濟艙的旅客更能將豪華經濟艙的過夜包帶回家。

長榮航空也將於10月9日至10月10日雙十節檔期推出共2班「雙十包機」，以Hello Kitty專機載客，機上餐將安排米其林3星餐廳主廚的日式套餐或鼎泰豐料理，乘客可享受以往搭商務艙才有的部分服務和贈品，每人含稅5888元起；易遊網表示，民眾反應熱烈，以自家銷售表現來看，賞月包機與雙十包機僅剩經濟艙有餘位。

君品酒店行政豪華客房的設計風格低調奢華。圖／易遊網提供 頤宮的人氣招牌料理「先知鴨」。圖／君品酒店提供

延遲退房至2點

星宇航空的中秋飛行體驗「星宇追月號」於10月1日、2日啟程，單純的巡航旅程附贈米其林餐盤推薦餐廳特餐，每人含稅5520元。易遊網則規畫了霸氣的「星宇追月號」套裝食宿，獨家提供3款主打米其林餐食的套裝，若選購搭乘商務艙的「米其林尊爵套裝」，可享用機上首度推出的日本米其林1星串燒品牌「台北鳥喜」特餐，下機後再入住君品酒店的行政豪華客房，更能大啖飯店內蟬聯3年米其林3星的「頤宮中餐廳」套餐及「雲軒西餐廳」自助早餐，還可享受使用君品酒店「翰林軒」行政貴賓廳、延遲退房至2點等禮遇，限量4組、共8個座位，雙人含稅價3萬3000元。(中國時報 何書青 )

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