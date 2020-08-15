九州七星號 在軌道上奔馳的多寶格
九州七星的離車行程包括由布院觀光、美美津散步、宮崎觀光及柳川遊覽。其中，有許多別無分號的獨家規畫，像是到某些景點的接送有七星專屬巴士、包下D&S列車「海幸山幸」、用專屬小巴送客人到青島神社門口 （一般遊客必須步行進入）等。
第一天下午我們抵達由布院站，雖有三種遊覽由布院的行程可以參加， 不過好不容易上了火車，我當然選擇留在車上享用名旅館「無量塔」提供 的下午茶，也利用這個機會好好參觀並拍照。
全車的裝潢重點，在於水戶岡銳治為七星列車所定義的奢華，那就是「不能放置看得出價格的物品」，因此七星列車上從家具到星星形狀的小螺絲釘，所有東西都是特別訂製的。演繹「和」之奢華的兩大主題貫穿全車， 一是由國寶陶瓷藝術家、十四代酒井田柿右衛門所製作的裝飾品及房內洗面盆。第二個主題，則是由福岡大川市木下木藝精製的「組子細工」。
組子是將細小木片以榫接方式組合出繁複花紋的木工技法，由於全靠手工造價高昂，通常只會出現於高級旅館或料亭裝潢。火車上組子細工最精美華麗的兩個展示處，除了Lounge「藍月亮」入口的大片燈箱壁面，就是我此行住宿的房間701號室。面積21平方公尺的701是全車最大的房間，也是水戶岡對於「什麼是日式奢華」的最佳解答。
房內白天不需收疊的奢侈床鋪空間以大片鏤花透空的組子拉門圍繞，營造出皇室宮殿般的華麗感，是全列車使用組子最多的地方；浴室內有世界上獨一無二的柿右衛門鯉魚花紋洗面盆，還有大理石敷地、飄著檜木香的寬敞淋浴空間。
701號室真正無敵奢華的，是獨占車後整面牆的展望窗，這是我所知世界上所有的豪華列車中，唯一一個占據整個車尾、房內獨覽全車鐵道風景的總統套房。
列車上的瓷鈕扣與蜂巢
列車上「人間國寶」十四代酒井田柿右衛門的有田燒作品除了洗面盆、花瓶、燈座和壁飾， Lounge車廂大觀景窗兩側牆上，掛有兩件非常小的瓷藝作品「鈕扣」與「蜂巢」，乍看很難理解展示這兩件作品的原因。其實這背後，有著這位人間國寶與七星列車間的故事。
由於十四代柿右衛門在接下JR九州的付託後就生病了，車上的14件洗面盆是他在病榻上與十五代合力完成，而十四代也在九州七星上路前幾個月過世，於是九州七星上的柿右衛門有田燒，都成了十四代的最後遺作。據說他在初期構思時曾想像，如果乘客低頭看見鑲在列車地板上的瓷鈕扣以為是誰掉的，或是抬頭看見天花板有蜂巢，不是很有趣嗎？這個大膽又饒富趣味的點子，很可惜的因病無法付諸實踐，這兩件實驗性的作品也才因此以框掛的方式呈現。
(本文摘自梁旅珠著《頂級鐵道之旅》，遠流出版提供)
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