九州七星號 在軌道上奔馳的多寶格

九州七星的離車行程包括由布院觀光、美美津散步、宮崎觀光及柳川遊覽。其中，有許多別無分號的獨家規畫，像是到某些景點的接送有七星專屬巴士、包下D&S列車「海幸山幸」、用專屬小巴送客人到青島神社門口 （一般遊客必須步行進入）等。

第一天下午我們抵達由布院站，雖有三種遊覽由布院的行程可以參加， 不過好不容易上了火車，我當然選擇留在車上享用名旅館「無量塔」提供 的下午茶，也利用這個機會好好參觀並拍照。

全車的裝潢重點，在於水戶岡銳治為七星列車所定義的奢華，那就是「不能放置看得出價格的物品」，因此七星列車上從家具到星星形狀的小螺絲釘，所有東西都是特別訂製的。演繹「和」之奢華的兩大主題貫穿全車， 一是由國寶陶瓷藝術家、十四代酒井田柿右衛門所製作的裝飾品及房內洗面盆。第二個主題，則是由福岡大川市木下木藝精製的「組子細工」。

組子是將細小木片以榫接方式組合出繁複花紋的木工技法，由於全靠手工造價高昂，通常只會出現於高級旅館或料亭裝潢。火車上組子細工最精美華麗的兩個展示處，除了Lounge「藍月亮」入口的大片燈箱壁面，就是我此行住宿的房間701號室。面積21平方公尺的701是全車最大的房間，也是水戶岡對於「什麼是日式奢華」的最佳解答。