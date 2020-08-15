九州七星號 千金難買的奢華之旅
2017年5月，在歷經反覆漫長的投件、抽選與落選過程之後，我終於登上了苦等三年半的九州七星列車。行程的第二天早上，我來到一號車廂「藍月亮」入座準備吃早餐，負責我房間的乘務管家吉村先生立刻送上三杯顏色不同、只有烈酒杯大小的果汁。
當日早餐是用宮崎縣都農町剛送達的最新鮮食材製作，我迫不及待的拿起果汁依序品嘗，直接透過味蕾來滿足我視覺上的好奇。最左邊紫紅色的果然是莓果汁，中間橘黃色的當然是宮崎名產柑橘汁，但右邊金黃色透明的，難道是蘋果汁？九州不是不產蘋果？！
淺嘗一口，清澄甜美的果汁入喉，停留在唇齒間的濃濃香氣，卻是──番茄！這完全顛覆了既有印象的番茄汁，究竟是怎麼做出來的？吉村先生笑著回答，是都農町民用4 ∼ 5層紗布包著原本紅色濃稠的番茄汁，一點一滴慢慢濾出來的。
這樣的費時費工，日文叫做「手間おかける」。巡遊欣賞美麗的風景之外，讓客人透過種種「手間」更深刻體會九州的物產人情之美，進而得到感動，是九州七星列車最終極的追求與目標。
閃亮的七縣七星七輛車
面積跟台灣差不多的九州原有九個藩國，如今分為福岡、長崎、佐賀、熊本、大分、宮崎和鹿兒島七個縣。 JR九州鐵道公司構思25年，設計出結合在地觀光的鐵道旅遊，讓旅客體驗七項專屬於九州的觀光風情：自然風景、飲食文化、特色溫泉、歷史、能量氣場、風俗人情和列車風光。 2013年，耗資30億日幣、費時三年打造的七星號登場。
它是日本第一台郵輪式豪華臥鋪列車，提供二天一夜和四天三夜兩種套裝行程，前者巡迴北九州的福岡、佐賀、長崎、熊本、大分縣，後者從北到南環島周遊，經福岡、大分、宮崎、鹿兒島、熊本五縣環島周遊，起始和終點都是福岡的博多車站。九州面積與台灣差不多，因此行駛時間較短，離車出遊以外有不少時間停靠在站內。四天三夜中有一晚住宿鹿兒島的溫泉旅館。這個奢華的移動空間結合了傳統職人技藝與最新工業技術，既是奔馳於軌道上的極品旅館，更像是個行動美術館。
千金難買訂位前先抽籤
催生七星列車的靈魂人物，分別是前JR九州代表取締役社長唐池恒二（現已升任會長），以及得獎無數的火車設計大師水戶岡銳治。在此之前，被比喻為「豐臣秀吉與千利休」、「權力者與藝術家」的兩人，關係緊密互補互持，已經攜手創造了許多讓人眼睛一亮的九州觀光列車，像是「由布院之森」、「隼人之風」、「海幸山幸」、「阿蘇男孩號」等。
古典豪華的七星列車被譽為水戶岡銳治集大成的顛峰之作，全列車只使用七節車廂， 1號車「藍月亮」是Lounge休閒車廂，第2節是餐車「木星」， 3到6號車廂總共有12間套房，7號車則只有兩間豪華套房，每節車廂走廊和每個房間使用的木材與設計細節各不相同。全車14間套房，每趟行程最多只能搭載28到30位旅客，是有錢也很難買到的極致夢幻之旅。
儘管從各類報導中，我早把整個行程預習了無數次，但光是出發前在博多車站七星專屬的「金星」候車室實際體驗出發儀式，我還是樂得怦然心跳。現場演奏的鋼琴樂聲悠揚，我們邊享用迎賓飲料與精緻點心，邊聽乘務領班田中ひろし帶領隨車乘務員自我介紹。
「舉杯時不能說『乾杯』， 拍照時更不要說『起司』，得（用日文）說『ななつ星（七星）∼∼』 喔」……我們在笑聲中舉起香檳，齊聲說出了列車的通關密語「ななつ 星∼∼！」接下來，由現任JR九州代表取締役社長青柳俊彥親自搖鈴歡
送，我們在乘務員帶領下通過鋼琴後的「密門」，經由專用通道進入月台。站在月台上看著酒紅色的七星列車姿態凜然的駛入，車身上擦得晶亮的黃銅LOGO彷彿威風的勳章，我有著夢想成真的感動。早上11點18分，我們準時往由布院出發。
美食講究每一口都感動
七星車上的早午晚和下午茶都在餐車用餐，不過不知道是否技巧性的避開列車晃動造成的上菜困擾，列車晚餐都安排在停靠車站的靜止時間。
登上火車後迎接我們的第一餐，是福岡壽司名店「山中」的握壽司午餐。 有別於我曾搭乘過的亞洲東方快車、餐餐都由隨車廚師團隊在火車上的廚 房烹調，七星號車廂少廚房小，因此從九州各地找來幾家最具代表性的餐 廳合作，同時也希望藉此在列車中呈現各縣的食材特色與精華。因為變化 太多內容太豐富，要欣賞擺盤呈現又要了解食材特色，每頓飯都吃得很忙。最好康的就是除了少數名酒廠的進口酒，所有酒水飲料都免費，酒單選擇也非常豐富！
不過，食材的講究是豪華列車的基本功，倘若只是把名店便當送上火車， 豈足以表現出七星列車的尊榮與不凡？唐池恒二因此堅持把「山中」店 主山中啄生請上火車，親手為客人捏壽司。
為了客人上車後那第一口的感動，必須讓海鮮和醋飯有著最理想的鮮度與溫度，看著七十幾歲的山中主廚站在搖晃的火車上，使用特製小工作檯認真工作的姿態，我不禁想像著 這看似簡單的安排背後，必然有著重重困難需要克服，包括列車的晃動， 還有空間不足刀具使用的危險性等。多年來每週二早上11點，山中主廚放 下自己的店務，帶著兩名弟子和食材道具從發車前的車輛基地竹下站登車 準備，在火車上親自捏約300貫壽司，下午兩點多再從途中的日田站下車，搭火車返回福岡。
不怕麻煩的費工與講究，成就了九州七星幕前一次次的華麗演出。
(下一篇：九州七星號 在軌道上奔馳的多寶格)
(本文摘自梁旅珠著《頂級鐵道之旅》，遠流出版提供)
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