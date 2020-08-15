九州七星號 千金難買的奢華之旅

九州七星號擁有全世界豪華列車中十分罕見、由一個房間獨占的車尾觀景窗。圖／梁旅珠、遠流出版提供
九州七星號擁有全世界豪華列車中十分罕見、由一個房間獨占的車尾觀景窗。圖／梁旅珠

2017年5月，在歷經反覆漫長的投件、抽選與落選過程之後，我終於登上了苦等三年半的九州七星列車。行程的第二天早上，我來到一號車廂「藍月亮」入座準備吃早餐，負責我房間的乘務管家吉村先生立刻送上三杯顏色不同、只有烈酒杯大小的果汁。

當日早餐是用宮崎縣都農町剛送達的最新鮮食材製作，我迫不及待的拿起果汁依序品嘗，直接透過味蕾來滿足我視覺上的好奇。最左邊紫紅色的果然是莓果汁，中間橘黃色的當然是宮崎名產柑橘汁，但右邊金黃色透明的，難道是蘋果汁？九州不是不產蘋果？！

淺嘗一口，清澄甜美的果汁入喉，停留在唇齒間的濃濃香氣，卻是──番茄！這完全顛覆了既有印象的番茄汁，究竟是怎麼做出來的？吉村先生笑著回答，是都農町民用4 ∼ 5層紗布包著原本紅色濃稠的番茄汁，一點一滴慢慢濾出來的。

這樣的費時費工，日文叫做「手間おかける」。巡遊欣賞美麗的風景之外，讓客人透過種種「手間」更深刻體會九州的物產人情之美，進而得到感動，是九州七星列車最終極的追求與目標。

最右邊的金色番茄汁費工費時，呈現出如香檳般的奢華視覺與口感，正是都農町雀屏中選，成為七星列車每週三早餐食材供應者的原因。圖／梁旅珠、遠流出版提供
最右邊的金色番茄汁費工費時，呈現出如香檳般的奢華視覺與口感，正是都農町雀屏中選，成為七星列車每週三早餐食材供應者的原因。圖／梁旅珠

閃亮的七縣七星七輛車

面積跟台灣差不多的九州原有九個藩國，如今分為福岡、長崎、佐賀、熊本、大分、宮崎和鹿兒島七個縣。 JR九州鐵道公司構思25年，設計出結合在地觀光的鐵道旅遊，讓旅客體驗七項專屬於九州的觀光風情：自然風景、飲食文化、特色溫泉、歷史、能量氣場、風俗人情和列車風光。 2013年，耗資30億日幣、費時三年打造的七星號登場。

它是日本第一台郵輪式豪華臥鋪列車，提供二天一夜和四天三夜兩種套裝行程，前者巡迴北九州的福岡、佐賀、長崎、熊本、大分縣，後者從北到南環島周遊，經福岡、大分、宮崎、鹿兒島、熊本五縣環島周遊，起始和終點都是福岡的博多車站。九州面積與台灣差不多，因此行駛時間較短，離車出遊以外有不少時間停靠在站內。四天三夜中有一晚住宿鹿兒島的溫泉旅館。這個奢華的移動空間結合了傳統職人技藝與最新工業技術，既是奔馳於軌道上的極品旅館，更像是個行動美術館。

千金難買訂位前先抽籤

催生七星列車的靈魂人物，分別是前JR九州代表取締役社長唐池恒二（現已升任會長），以及得獎無數的火車設計大師水戶岡銳治。在此之前，被比喻為「豐臣秀吉與千利休」、「權力者與藝術家」的兩人，關係緊密互補互持，已經攜手創造了許多讓人眼睛一亮的九州觀光列車，像是「由布院之森」、「隼人之風」、「海幸山幸」、「阿蘇男孩號」等。

古典豪華的七星列車被譽為水戶岡銳治集大成的顛峰之作，全列車只使用七節車廂， 1號車「藍月亮」是Lounge休閒車廂，第2節是餐車「木星」， 3到6號車廂總共有12間套房，7號車則只有兩間豪華套房，每節車廂走廊和每個房間使用的木材與設計細節各不相同。全車14間套房，每趟行程最多只能搭載28到30位旅客，是有錢也很難買到的極致夢幻之旅。

儘管從各類報導中，我早把整個行程預習了無數次，但光是出發前在博多車站七星專屬的「金星」候車室實際體驗出發儀式，我還是樂得怦然心跳。現場演奏的鋼琴樂聲悠揚，我們邊享用迎賓飲料與精緻點心，邊聽乘務領班田中ひろし帶領隨車乘務員自我介紹。

「舉杯時不能說『乾杯』， 拍照時更不要說『起司』，得（用日文）說『ななつ星（七星）∼∼』 喔」……我們在笑聲中舉起香檳，齊聲說出了列車的通關密語「ななつ 星∼∼！」接下來，由現任JR九州代表取締役社長青柳俊彥親自搖鈴歡
送，我們在乘務員帶領下通過鋼琴後的「密門」，經由專用通道進入月台。站在月台上看著酒紅色的七星列車姿態凜然的駛入，車身上擦得晶亮的黃銅LOGO彷彿威風的勳章，我有著夢想成真的感動。早上11點18分，我們準時往由布院出發。

第一節車廂Lounge「藍月亮」裝潢最為華麗，做為餐廳和酒吧用。天花板是在金屬上方貼天然防燃木皮後，再以貼金箔的方式把三種七星LOGO貼敷上去。中央的吊燈是丹麥國寶級品牌的燈具，也是全車唯一的非量身訂製品第一節車廂Lounge「藍月亮」裝潢最為華麗，做為餐廳和酒吧用。天花板是在金屬上方貼天然防燃木皮後，再以貼金箔的方式把三種七星LOGO貼敷上去。中央的吊燈是丹麥國寶級品牌的燈具，也是全車唯一的非量身訂製品
第一節車廂Lounge「藍月亮」裝潢最為華麗，做為餐廳和酒吧用。天花板是在金屬上方貼天然防燃木皮後，再以貼金箔的方式把三種七星LOGO貼敷上去。中央的吊燈是丹麥國寶級品牌的燈具，也是全車唯一的非量身訂製品第一節車廂Lounge「藍月亮」裝潢最為華麗，做為餐廳和酒吧用。天花板是在金屬上方貼天然防燃木皮後，再以貼金箔的方式把三種七星LOGO貼敷上去。中央的吊燈是丹麥國寶級品牌的燈具，也是全車唯一的非量身訂製品。圖／梁旅珠
從第3到第7節車廂都是套房車廂，每節車廂走廊裝潢使用的木材皆不相同，也都貼掛了不同的畫飾
從第3到第7節車廂都是套房車廂，每節車廂走廊裝潢使用的木材皆不相同，也都貼掛了不同的畫飾。圖／梁旅珠

美食講究每一口都感動

七星車上的早午晚和下午茶都在餐車用餐，不過不知道是否技巧性的避開列車晃動造成的上菜困擾，列車晚餐都安排在停靠車站的靜止時間。

登上火車後迎接我們的第一餐，是福岡壽司名店「山中」的握壽司午餐。 有別於我曾搭乘過的亞洲東方快車、餐餐都由隨車廚師團隊在火車上的廚 房烹調，七星號車廂少廚房小，因此從九州各地找來幾家最具代表性的餐 廳合作，同時也希望藉此在列車中呈現各縣的食材特色與精華。因為變化 太多內容太豐富，要欣賞擺盤呈現又要了解食材特色，每頓飯都吃得很忙。最好康的就是除了少數名酒廠的進口酒，所有酒水飲料都免費，酒單選擇也非常豐富！

不過，食材的講究是豪華列車的基本功，倘若只是把名店便當送上火車， 豈足以表現出七星列車的尊榮與不凡？唐池恒二因此堅持把「山中」店 主山中啄生請上火車，親手為客人捏壽司。

為了客人上車後那第一口的感動，必須讓海鮮和醋飯有著最理想的鮮度與溫度，看著七十幾歲的山中主廚站在搖晃的火車上，使用特製小工作檯認真工作的姿態，我不禁想像著 這看似簡單的安排背後，必然有著重重困難需要克服，包括列車的晃動， 還有空間不足刀具使用的危險性等。多年來每週二早上11點，山中主廚放 下自己的店務，帶著兩名弟子和食材道具從發車前的車輛基地竹下站登車 準備，在火車上親自捏約300貫壽司，下午兩點多再從途中的日田站下車，搭火車返回福岡。

不怕麻煩的費工與講究，成就了九州七星幕前一次次的華麗演出。

(下一篇：九州七星號 在軌道上奔馳的多寶格)

70幾歲的山中主廚在晃動的空間中、狹窄的工作台上，神情嚴肅的為九州七星的客人捏壽司。圖／梁旅珠、遠流出版提供
70幾歲的山中主廚在晃動的空間中、狹窄的工作台上，神情嚴肅的為九州七星的客人捏壽司。圖／梁旅珠、遠流出版提供
第三天晚餐由福岡法國料理名店GEORGES MARCEAU製作，前菜沙拉的海鮮與蔬菜來自於佐賀縣唐津漁港及大分縣由布市的「佐藤自然農園」
第三天晚餐由福岡法國料理名店GEORGES MARCEAU製作，前菜沙拉的海鮮與蔬菜來自於佐賀縣唐津漁港及大分縣由布市的「佐藤自然農園」 。圖／梁旅珠、遠流出版提供
九州七星的乘務員一人都身兼數職，每位都接受過完整的侍酒、上菜、清潔與接待訓練，隨時依需要變換角色
九州七星的乘務員一人都身兼數職，每位都接受過完整的侍酒、上菜、清潔與接待訓練，隨時依需要變換角色 。圖／梁旅珠、遠流出版提供
GEORGES MARCEAU的主廚小西晃治，每週四都搭乘兩小時計程車南下水俁站到列車上為九州七星的客人做晚餐，餐後整理完畢再搭兩小時計程車返回福岡
GEORGES MARCEAU的主廚小西晃治，每週四都搭乘兩小時計程車南下水俁站到列車上為九州七星的客人做晚餐，餐後整理完畢再搭兩小時計程車返回福岡。圖／梁旅珠、遠流出版提供

頂級鐵道之旅

(本文摘自梁旅珠著《頂級鐵道之旅》，遠流出版提供)

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