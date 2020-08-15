九州七星號 千金難買的奢華之旅

2017年5月，在歷經反覆漫長的投件、抽選與落選過程之後，我終於登上了苦等三年半的九州七星列車。行程的第二天早上，我來到一號車廂「藍月亮」入座準備吃早餐，負責我房間的乘務管家吉村先生立刻送上三杯顏色不同、只有烈酒杯大小的果汁。

當日早餐是用宮崎縣都農町剛送達的最新鮮食材製作，我迫不及待的拿起果汁依序品嘗，直接透過味蕾來滿足我視覺上的好奇。最左邊紫紅色的果然是莓果汁，中間橘黃色的當然是宮崎名產柑橘汁，但右邊金黃色透明的，難道是蘋果汁？九州不是不產蘋果？！

淺嘗一口，清澄甜美的果汁入喉，停留在唇齒間的濃濃香氣，卻是──番茄！這完全顛覆了既有印象的番茄汁，究竟是怎麼做出來的？吉村先生笑著回答，是都農町民用4 ∼ 5層紗布包著原本紅色濃稠的番茄汁，一點一滴慢慢濾出來的。

這樣的費時費工，日文叫做「手間おかける」。巡遊欣賞美麗的風景之外，讓客人透過種種「手間」更深刻體會九州的物產人情之美，進而得到感動，是九州七星列車最終極的追求與目標。