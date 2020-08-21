頂級鐵道之旅！真正馳騁東方的亞洲東方快車

誕生於1883年的東方快車（ Orient Express），大概是少數歲數過百的現役傳奇火車，歷經多次停駛又復活奔馳於軌道上。 1934年被英國推理小說家阿嘉莎．克莉絲蒂設定為其知名小說《東方快車謀殺案》的故事場景後，不但不讓人感到忌諱，反而更顯神祕高貴，多年來隨著暢銷小說與多次改編的人氣電影戲劇知名度水漲船高，早已成為奢華旅遊與豪華列車中永遠的經典。

閒逸的火車慢旅

原始版本的東方快車早已走入歷史，1982年復活版的「威尼斯辛普倫－東方快車」（ Venice SimplonOrient-Express）在老火車愛好者詹姆斯．舍伍德手中重生，最遠運行於倫敦與伊斯坦堡之間，車上的裝潢設施以及服務餐點，皆依五星級酒店的標準提供，期待能讓乘客體驗百年前優雅的貴族旅行氛圍。同公司旗下真正位在東方的「亞洲東方快車」（ Eastern & Oriental Express）則於1993年首發，比照行駛於歐洲的姐妹列車辛普倫列車打造，通過馬來半島連接曼谷和新加坡，跨越泰、馬、星三國，全程長達2,030公里。

2013年，一趟四天三夜的亞洲東方快車之旅，從曼谷南奔新加坡，讓我從此愛上了精緻優雅的火車旅行。雖說是頂級臥鋪列車，那三個晚上其實有點辛苦，因為火車行進中搖晃得相當厲害，聲音又大，夜裡睡得並不安穩。不過一趟體驗下來，我倒覺得這一點正是火車旅行最教人難忘的特色與趣味！

亞洲東方快車的總統套房內部空間最寬敞，白天床鋪會收為沙發椅。圖／梁旅珠 復古風格的亞洲東方快車車體以綠色和杏色為主，由於上路已20幾年，外表稍顯老舊 。圖／梁旅珠 曼谷的東方快車專屬候車室（四天三夜行程起點）相當簡單老舊，感覺就像20 ∼ 30年前的航空公司貴賓室 。圖／梁旅珠 剛抵達曼谷華藍蓬車站時看到的景象，讓我小小擔心了一下——辦理手續的櫃台不但超級簡單，前往月台沿途堆滿雜亂貨物，我們還與全車巨量的毛巾一起登車！這些不可思議的場景後來都成了有趣的回憶。圖／梁旅珠

濃厚古典氣質的列車硬體

亞洲東方快車內部裝潢相當典雅，壁面多貼有拼花木皮，厚重的顏色營造出歐洲殖民風格的沉穩氣氛，與歐洲版類似，唯有列車人員制服和四處擺放的紫色蘭花能讓人感受到東南亞風情。

列車最長可連結22個車廂（會依實際乘客數調整車廂數），除了客房車廂，還連結餐車、酒吧車、沙龍車，以及尾端開放式的景觀車廂，長度十分驚人。抵達泰北湄公河邊的桂河大橋站時，由於列車太長，乘客必須集中到沙龍車廂下車，剩餘的車廂，則仍然橫跨在桂河大橋上！

列車上的客房分三等：總統套房（11.6平方公尺）、豪華套房（7.8）和標準客房（5.8），都有自己的衛浴設備。標準客房較窄，內部只有一個長沙發及走道空間，因此晚上睡覺時是上下鋪；豪華與總統套房則是並排的床鋪。不過即使是總統套房，床鋪在白天也會收折成沙發椅。比較特別的一點是，列車房間沒有鑰匙，任何時間都無法上鎖 ──不知道阿嘉莎．克莉絲蒂是否因此得到書寫謀殺案的靈感？

亞洲東方快車的豪華套房有兩張並列床鋪。圖／梁旅珠 豪華套房白天則收折為一長一短的兩張沙發 。圖／梁旅珠

漫遊東南亞鄉村風情

離車行程中只有一個上午停站參觀桂河大橋，以及一個下午遊覽馬來西亞的檳城，其餘時間基本上都是被關在火車裡。

用餐以外，車上時間多到怕客人無聊，所以他們想了很多方法娛樂客人，像是下午茶、腳底按摩、沙龍鋼琴表演和算命，還有熱帶水果課程、馬來舞蹈表演等，但又不會安排得過度緊湊，仍有不少空檔可以閒適的在酒吧沙龍聊天小酌，或看著窗外的風景發發呆，在火車上的時間相當輕鬆悠閒。此外，火車上還提供免費代寄郵件服

務，一上車服務人員就會送上一套文具，裡面有三張明信片、信封信紙和筆，鼓勵閒著也是閒著的客人寫信打發時間。

融合東南亞風情的星級餐點與服務

我搭乘的班次有兩節餐車，裝潢風格略異，列車會刻意安排不同車廂桌位用餐以營造新鮮感。在東方快車的餐車用餐（早餐和下午茶在房內），氣氛就像在高級餐廳吃飯一樣，用餐時間小小的餐車內連服務人員擠了30幾個人，不過由於調配得當，侍者們在窄小的走道熟練優雅的錯身穿梭，一點也不會覺得空間狹小。

不論早午晚餐列車都在行進中，感覺上製作頗有難度，但餐點卻是出乎意料的一級棒！菜色巧妙融合法式和東南亞風味，很難想像這些米其林星級的食物，竟是一群廚師擠在一節小小的廚房車廂中「搖搖晃晃」做出來的！所有泰籍侍者都熟練卻不油滑，非常討人喜歡。在高腳酒杯互相輕觸的清脆叮噹聲中，邊欣賞窗外流動的風景邊用餐，是我對東方快車念念不忘的美好回憶。

餐車車體和裝潢雖較老舊，但氣氛十分溫馨，泰籍服務人員個個可愛親和，全程用餐經驗都讓人非常愉快 。圖／梁旅珠

我的房間服務員Fanun從開業起就在亞洲東方快車服務，是全車最資深的一位，應對態度非常誠懇有禮。他每次進來服務都是以跪姿談話或上菜。圖／梁旅珠 早餐和下午茶都在房內享用，由各車廂管家負責準備並送進房內。圖／梁旅珠

固定負責我這桌的侍者Pramoch是泰國人，非常可愛。他自稱是劉德華的超級粉絲，雖然不會說中文，但華仔的每首歌他都會唱，因此連兒子都取名 Wachi（華仔的廣東話發音）。

我沒機會聽Pramoch高歌，倒是很愛看他的「湯匙秀」──每頓飯餐畢上甜點前，他都會表演一段在桌面上滾動湯匙清除麵包屑的絕招，動作神奇流暢，煞是好看。

東方快車上廚師、管家、餐廳侍者、音樂演奏和調酒師各有專人。每一節客房車廂都有一位24小時待命的管家服務，早餐和下午茶也都由管家負責準備並送到客人房間。除了法籍總主廚和義籍火車經理，隨車服務人員多為泰籍，幾乎每個人都已在亞洲東方快車服務多年，個個經驗老到，相處起來非常舒服。我的房間服務員Fanun從開業起就在亞洲東方快車服務，是全車最資深的一位。但沒想到如此經驗老到的員工完全不擺架子，應對態度如此的誠懇有禮。 Fanun很喜歡說謝謝，我按服務鈴叫他進來，他都會笑咪咪的說：「謝謝您叫我，請問有何吩咐？」

東方快車免費提供的備品、行李牌、閱讀資料、地圖都很精緻。車上有個小boutique，販賣有東方快車商標的專屬商品，像是皮件、絲巾、餐具、飾品、T恤等，質地設計相當精美，還有精裝復刻版的小說《東方快車謀殺案》，都很值得收藏紀念。由於亞洲東方快車的主色調是綠色，因此唯一不建議國人買的大概只有帽子！

(下一篇：九州七星號 千金難買的奢華之旅)

亞洲東方快車行程和節目遠不如日本郵輪式列車那般緊湊精彩，但由於餐點美味可口，我每天都非常期待用餐時間來臨，尤其是晚餐時可邊用餐邊享受黃昏的光影變化，氣氛浪漫。 圖／梁旅珠 看到火車上紀念品店販賣精裝復刻版的小說《東方快車謀殺案》，感覺還是有點怪怪的⋯⋯只能說，老外真的百無禁忌。圖／梁旅珠 車上的精品店其實只是在過道上的幾個小展示櫃，品項不多但都很精美，值得買回家做紀念。不過由於車子的代表色是綠色，唯一不適合我們的大概只有綠帽子！。圖／梁旅珠

(本圖文摘自梁旅珠著《頂級鐵道之旅》，遠流出版提供)

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