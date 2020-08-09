郵輪跳島遊首航直擊 濃濃台灣味

7月26日，雲頂郵輪集團旗下的星夢郵輪「探索夢號」在各界矚目之下，以全球國際郵輪首度復航之姿在基隆港隆重啟程，展開4天3夜的澎湖及馬祖跳島旅程，更首創讓乘客在郵輪上賞澎湖花火節。

直擊這次首航，除了多道防疫措施及設備初登場，船上更添上濃濃台灣味，不僅引進多家台灣知名餐飲品牌，也首次設置台灣伴手禮專區，將上百樣優質產品搬上船，並豪邁祭出「每樣都可試吃試用」的超狂服務，在航程中加倍展現台灣魅力。

身為在疫情中全球第一艘復航的國際郵輪，探索夢號的防疫措施備受關注，雲頂郵輪集團砸下破億元重本，力求防疫完善，早在首航前，光是送500多名船員到防疫旅館居家檢疫14天就豪擲4000萬元，之後進行新冠肺炎PCR核酸檢驗，回到船上再自主健康管理7天，就是要確認健康無虞後才敢讓船員執勤；餐廳師傅更全副武裝地烹調食物，自助餐廳餐台料理也由師傅代為夾取。

雄獅旅遊首創讓旅客在國際郵輪上欣賞「海上版」的絢麗澎湖花火節。圖／何書青攝 馬祖北竿芹壁的古厝聚落與碧海藍天，飄散異國般的唯美風情。圖／何書青攝

斥資破億元 防疫高標準

全船在專業廠商的消毒清潔後，再經主管機關、公衛專家及學者登船檢核，並合作當地有防疫經驗、專業背景的醫師進行隨船諮詢，船員也接受衛教訓練，更首次安排一批台灣服務人員作為「星夢大使」，在船上各處負責中文翻譯及協助旅客的工作，並不時提醒旅客防疫事項，目前每航次都將有30位星夢大使登船服務。

雲頂郵輪集團業務部副總裁劉曉寧受訪時表示：「除了加強防疫措施，我們的『星夢大使』都是合作雄獅旅遊的國際領隊來配合，他們過往都很有帶團和照顧旅客的經驗，也懂得如何對旅客做溝通、引導，這對提升我們船上的服務和防疫品質也是很重要的部分。」

硬體上，探索夢號的艙房及公共空間設置了新風系統，100%新鮮室外空氣循環，能呼吸到不交叉、不回流的空氣；進餐廳前，除了登記房號及資料的實名制，並量額溫、噴酒精，也落實戴口罩才能入場，若旅客忘記帶口罩，餐廳還會貼心發放口罩給旅客。

各餐廳入口處還新設置感應式的全套洗手裝置，從噴灑泡沫洗手液、出水沖洗，到送出擦手紙巾，全部自動化幫旅客完成每個清潔步驟。船上可能引起排隊之處，也都可見到方便旅客保持社交距離的輔助地貼及消毒酒精，餐廳、劇院也都採梅花座；若遇到緊急狀況，船上還有22間作為負壓隔離室的艙房。

為趁國旅熱潮讓台灣好物被挖掘，雄獅旅遊與農委會獨家合作，首度在國際郵輪上打造屬於台灣伴手禮的專區，精選120多款琳瑯滿目好吃或好用的伴手禮，全數開放試吃、試用，不定時還有現煮試吃包含老鍋米粉、漢來拌麵等，各樣澎湖當地特色美食、零嘴也都嘗得到，滿千元還能省下150元的宅配台灣本島運費。

天下三絕、鬍鬚張、臺虎啤酒及歇腳亭等台灣知名餐飲品牌的美食料理也登上探索夢號。圖／何書青攝 在探索夢號的餐廳用餐，可同時享受美食和美景。圖／何書青攝 雄獅旅遊獨家合作農委會，首度在船上打造的台灣伴手禮專區，讓旅客盡情試吃。圖／何書青攝 Buffet的餐台及師傅皆落實防疫措施。圖／何書青攝

首創餐飲消費券 避免群聚

餐飲消費模式也有驚喜的新突破，以往在國際郵輪上，大多數旅客會一窩蜂跑到免費餐廳用餐，為分散群聚狀況，探索夢號首創免費發給旅客「餐飲消費券」，以首航4天3夜來說，每位旅客都有總價值3400元的消費券，到船上所有餐廳都能不限消費門檻使用消費券來抵用餐費，包含自助餐廳、各個中西日式付費餐廳、酒吧、甜品屋、抹茶坊及所有酒水飲料等，除了能降低免費餐廳的人潮洶湧，旅客在餐飲選擇上也更自由，不再受制於「不用錢比較划算」的心態而天天吃免費餐廳。

在過去來台的各大國際郵輪中，星夢郵輪的餐食一向是其強項，在郵輪上不可使用明火的規範限制下，星夢郵輪尤其在亞洲料理的表現上仍十分出色，這次「探索夢號」更網羅台灣知名餐飲上船，如天下三絕的牛肉麵、鬍鬚張的魯肉飯，天下三絕未來更將預計為探索夢號的旅客特製生日才有的開運麵；飲品方面還有臺虎啤酒及歇腳亭的珍奶與水果茶。

郵輪跳島首航順利落幕，其他航次也正接續啟程，雄獅旅遊總經理游國珍表示：「台灣消費者常把郵輪主要看作是交通工具，但其實郵輪也是一個旅遊目的地，一旦有了這樣的概念，旅客願意花更多時間輕鬆自在的在船上度假，加上海外旅遊尚未解封，民眾可能將原本國外旅遊的天數轉往在國內旅遊，所以未來市場預估會走向長天數遊程。」

入住探索夢號「皇宮」，旅客可享受專屬泳池及日光甲板。圖／何書青攝 船上頂級的「皇宮庭苑別墅」，富麗堂皇。圖／何書青攝

游國珍也預告，10月中過後，預計打造出更長天數的6天5夜的環島遊程，目前停靠花蓮、高雄等地理位置方便的市區港口，皆納入首要考量。「探索夢號」目前於8至10月還有3至5日的台灣跳島遊程可購買，最多一次帶旅客暢玩澎湖、金門、馬祖等離島，訂購資訊可洽https://travel.liontravel.com/category/zh-tw/cruise/index。（中國時報 何書青）

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