全球首艘復航 郵輪跳島啟航

全球首艘復航郵輪星夢郵輪公司「探索夢號」的「郵輪跳島遊」26日正式啟航，至10月14日前共有31航次帶領台灣旅客到訪澎湖、馬祖、金門及花蓮等地，從事五天四夜至三天二夜不等的海上之旅；受惠報復性旅遊激勵，單是雄獅旅遊開賣至今，8月底前行程已完銷，預計可為雄獅帶進2億元營收，為國旅市場挹注量能可觀。

疫情衝擊全球觀光旅遊產業，世界郵輪公司的船隊更全面停擺，星夢郵輪「探索夢號」在台灣以基隆港為母港復航，不只意味台灣防疫有成，也跨出郵輪產業復甦的第一步，後續經營操作對全球觀光旅遊業界具有高度指標意義。

「類出國度假」的星夢郵輪「探索夢號」跳島之旅，為台灣後疫情時代國旅市場最大交通載體，共有雄獅、永業、上順、良友、新進、翔順、捷利、統一、大登與郵輪世家等主力旅行社銷售，其中雄獅為首家表態願力挺的旅行社，星夢郵輪並委託雄獅協助規畫設計金門、馬祖、澎湖與花蓮的岸上觀光遊程。

雄獅總經理游國珍表示，雄獅承攬的艙位自月初開賣至今，至8月底已賣出九成五的艙位，四天三夜行程全部完銷。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，星郵輪率先復航，有賴台灣政府防疫不懈，以及對郵輪復航將利於港口、經濟、民生休閒的遠見，他建議，台灣主管機關能考慮與鄰近的疫情受控區域如日本的離島共建「郵輪旅遊泡泡航線」，進一步刺激區域旅遊復甦。

為傳遞「台灣味」，「探索夢號」與國內知名餐飲品牌跨界合作，在船上提供「歇腳亭」珍奶、「臺虎精釀」啤酒、「天下三絕」牛肉麵、「鬍鬚張」魯肉飯，以及著名伴手禮「微熱山丘」鳳梨酥，並請到台北萬豪酒店「Mark’s Teppanyaki」鐵板燒廚藝團隊登船客座。

為迎接「疫後郵輪旅遊新常態」，星夢郵輪首次推出創新的「自郵式」餐飲概念，突破目前郵輪上旅客需於固定三餐時間到限定餐廳用餐的傳統，為旅客提供可以靈活使用和自主安排的餐飲消費券。

延伸閱讀

萬里幸福廣場 朝聖希臘藍海景

遊輪跳島夯 暢玩澎金馬3島

嘉義抹茶色 神祕洞洞草原