萬里幸福廣場 朝聖希臘藍海景

搶搭「類出國」旅遊熱潮，新北市萬里漁港旁「幸福廣場」，近來出現以藍白色地中海風3D彩繪牆，藍白建築與希臘藍海景，彷彿置身國外，園區預計31日完工開放，已經有不少遊客前來拍攝婚紗，迫不急待站在「鍾愛一生」意象框與基隆嶼一同入鏡。

萬里擁有美麗的海景，隱藏在萬里漁港附近，有處閒置公園，有眼尖民眾發現，近來出現了一整排藍白海洋造景牆，背山面海的全新祕境，有情侶坐在面海景觀座位，蔚藍海景一覽無遺，還有親子開心在廣大的大草坪與基隆嶼同框合影，讓人心情相當放鬆。

萬里區長粘雪琴說，萬里位於北台灣美麗的濱海廊道，岬角與海灣相間，利用台電補助北海岸地區城鄉風貌工程，斥資435萬元著手將海巡隊旁空地進行改造，除圍牆彩繪、設置景觀座椅，並有免費停車空間，打造全新景點「鍾愛一生，幸福萬里廣場」。

粘雪琴說，萬里有全國最美的維納斯海岸線、從野柳地質公園向東延伸至萬美海水浴場、翡翠灣，全新的幸福廣場再串聯起萬里漁港及獅子公園間景點，像極一條串連起來的珍珠項鍊，非常適合新人來各景點拍婚紗，感受最天然和夢幻的濱海婚禮。

幸福廣場景觀工程自2月5日施工，預計27日懸掛上「鍾愛一生」幸福鐘，31日將正式對外開放，她透露，屆時將有數對新人與新住民將穿著白紗與傳統服飾，在海洋與基隆嶼見證新人海誓山盟，相約「戀戀北海岸，幸福在萬里。」

( 中國時報 許家寧 )

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