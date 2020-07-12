遊輪跳島夯 暢玩澎金馬3島

台灣在防堵新冠肺炎上交出亮眼成績，近期更有星夢郵輪旗下「探索夢號」7月26日起來台復航，展開3至5日的跳島遊程，成為全球首例。行程皆自基隆港出發，造訪澎湖、金門或馬祖；其中由雄獅旅遊首泊獨包的4日航程能玩雙離島，總統套房、皇宮套房才開賣就被秒殺完售，2天內破萬人報名，隨後加碼5日一次暢玩3離島的行程也在2小時內訂位額滿，創下郵輪行程在台賣最快的紀錄，更帶起國旅新風潮。

在國外旅遊尚未解封之下，國旅熱潮持續延燒中，出海才到得了的離島，令人特別有出國般的度假感，成為悶壞了的民眾現下炙手可熱的旅遊地。雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，澎湖、金門和馬祖在目前6大熱門旅遊地中就拿下3席，而這次探索夢號便以這3個離島為目的地打造旅程；3天2夜遊程為往返單一離島，4天3夜則可赴澎湖、金門或澎湖、馬祖的雙離島跳島遊，後來因賣況熱烈而臨時加碼的5天4夜遊程更是一次暢玩這3座離島，雄獅也表示，未來預計將規畫更多郵輪國旅以迎合市場需求。

星夢郵輪「探索夢號」7月26日來台展開全球首例國際郵輪復航的跳島遊程。圖／星夢郵輪提供 「探索夢號」在客房和公共空間新配置先進的新風系統，提供不循環、不交叉的新鮮空氣。圖／雄獅旅遊提供

海上欣賞煙花秀

澎湖群島大多是由玄武熔岩流組成的火山群島，在長期海蝕、海積作用下，構成許多特殊又壯麗的自然景觀，讓澎湖海岸線出了名的美麗。當地鮮美豐富的海產是一大必吃，每年最令遊客趨之若鶩的盛事則屬澎湖花火節，今年受疫情影響延至7至9月舉辦，內容卻更吸睛，在共21場的煙火秀中，有8場將由無人機排列出漫威英雄角色，讓花火節的夜空加倍「星光閃閃」。這次雄獅獨包的跳島遊，都將澎湖花火節納入行程重點，特別的是旅客不必在陸地上人擠人，而能愜意地搭乘著遊輪，直接在海上欣賞煙火秀。

雄獅獨包的跳島航程，讓旅客能邊搭乘郵輪邊在海上欣賞澎湖花火節。圖／雄獅旅遊提供

馬祖享異國風情

馬祖和金門也各有值得旅人探訪的獨特風情。馬祖北竿的芹壁聚落，錯落有致的古厝建築，配上蔚藍海岸，帶有些希臘、地中海般的異國風情，度假感十足；可遇不可求、被譽為此生必看的絕美景觀「藍眼淚」，也有機會在馬祖看到。

金門則是除了充滿碉堡、坑道、古蹟洋樓等戰地風光，金門縣政府更特別在暑假推出親子嘉年華活動，如親子DIY綁高粱掃把、手作風獅爺紅龜粿、營區水彈槍射擊、全國唯一官窯捏陶彩繪DIY等，為歡迎郵輪旅客，更特別準備傳統藝陣蜈蚣座、公揹婆迎賓，同時贈送每位蒞臨的郵輪旅客1瓶限量版金門酒廠防疫酒精。

為歡迎入境金門的郵輪旅客，金門縣府特地準備傳統表演熱鬧迎賓。圖／雄獅旅遊提供

至於大眾最關心的郵輪防疫條件，雲頂郵輪集團已花費數月對船上防控流程和緊急機制進行審核，在加強清潔消毒、行前篩查、客房及公共區域、食物衛生、保持休閒娛樂活動的社交距離和船員防護等領域制定更完善的防控措施，尤其是客房和公共空間新配置先進的新風系統，提供不循環、不交叉的100%室外新鮮空氣，船上醫療中心還設有負壓隔離室，若有緊急情況，部分客房也能作為隔離空間。此外，賭場、SPA和免稅購物商城也在考量下暫停營運。

(中國時報 何書青)

延伸閱讀

嘉義抹茶色 神祕洞洞草原

日本最接近諾貝爾獎的地方：京都大學

澎湖花火節 漫威英雄跨海站台