澎湖花火節 漫威英雄跨海站台

2020澎湖國際海上花火節將於7月6日璀璨綻放，今年最大的重頭戲首次結合漫威無人機燈光秀，主題「美麗海灣．曙光無限」，萬眾矚目嶄新登場，期待再創疫情過後觀光最高潮。

連續舉辦18年的澎湖海上花火節是全台最長壽的觀光活動之一，每年吸引數十萬觀光人潮專程跨海來朝聖，最臨場感的煙火秀照亮澎湖夜未眠。

今年受疫情影響，往年固定4月登場的花火節延期至7月6日至9月3日舉行，每周一、四在觀音亭西瀛虹橋熱鬧登場，另加碼離島7月18日吉貝場、8月1日七美場、8月15日望安場，共計21場次，每場次施放10分鐘煙火秀。

礙於疫情尚未完全解禁，國外航班及入出境仍控管，原訂國際煙火表演賽無奈取消，澎湖縣政府創新求變注入新元素，不惜重金首次與世界知名娛樂華特迪士尼旗下品牌「漫威」合作，引領遊客進入漫威宇宙世界，享受一場視覺與聽覺的聲光震撼饗宴。

「漫威」品牌入主如虎添翼，加碼每場次300台無人機，打造最大亮點的8場次漫威專場無人機科技燈光秀，漫威團隊精心設計展演圖型，搭配漫威電影音效，營造全新花火之美。

尤其漫威英雄「綠巨人浩克」及「黑豹」先行跨海來站台，每尊150公斤重的仿真1：1比例人偶雕像，坐落在澎湖機場出境大廳，瞬間暴紅成了打卡拍照新亮點，大人小孩都瘋狂。

2020澎湖國際海上花火節未演先轟動，漫威英雄們加持掀起最熱門話題，縣府信心滿滿、澎湖鄉親衷心期待一掃疫情的陰霾，炒熱這波暑假澎湖旅遊旺季，帶動花火觀光的新熱潮。

(中國時報 陳可文／澎湖報導 )

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