專屬管家＋星級設施 住露營車媲美飯店

新冠肺炎肆虐全球，再加上中央流行疫情指揮中心建議民眾應保持1公尺以上的社交距離，也應避免到人潮擁擠的觀光勝地，國人休閒娛樂開始朝大自然活動為主，間接帶動野外露營的休閒風潮，露營車則因車內設備齊全，舒適性也不輸給飯店，成為疫情中的度假首選新寵兒。

宜蘭礁溪老爺酒店結合國外時下最熱門話題的豪華露營（Glamping）概念，打造「得天露營體驗區」，20台露營車在寬廣草地上壯觀地一字排開，共分為上、下舖及和式2種車款，車內裝潢比照星級飯店等級，備齊有浴廁分離盥洗、大金冷暖空調、小客廳與隔音設備等，並以飯店角度思考露客們的需求，因此服務是另一大亮點。

礁溪老爺酒店露營車內部設備以星級飯店等級打造，設備等一應俱全。圖／礁溪老爺酒店提供 礁溪老爺酒店的20台露營車一字排開非常壯觀。圖／礁溪老爺酒店提供

得天露營車享奢華餐點

每台露營車可預約早、晚餐時段，再交由管家服務，早餐以禮物盒為發想，將3層提籃木盒承裝排列堅果、沙拉、水果、炒蛋、培根、花椰菜、玉米奶油湯與新鮮果汁等豐富餐點。野炊晚餐又更奢華，以6道當季前菜開啟味蕾，管家再使用荷蘭鑄鐵鍋香煎美國特級板腱牛排與在地人氣玉田香腸，還有烹煮現流透抽、鮮蝦、蔬菜與火鍋料等，夜晚時升起營火，圍圈烤棉花糖，伴隨蟲鳴聲沈浸於大自然中。

除了提供餐點服務，還會依季節安排活動，如早晨手沖咖啡、傳統炒米茶體驗、古早童玩打彈珠等，同時也能享用飯店內的洞天風呂美人湯泉、野天風呂無邊際泳池。

即日起礁溪老爺推出「樂活假期」3天2夜優惠方案，入住飯店1晚送平日露營車體驗1次，平日雙人1萬6500元+10%起。

位於澎湖的覓海灣精品露營車，每台車皆面向無敵海景，令人相當放鬆。圖／覓海灣精品露營車提供 凡入住覓海灣精品露營車2天以上，送價值800元野餐籃組合，餐點會依季節性食材定期做更換。圖／覓海灣精品露營車提供

覓海灣坐擁無敵海景

「覓海灣精品露營車」以2年多時間籌備，利用澎湖得天獨厚的天然景致，斥資上千萬打造島上唯一的露營車園區，不僅有沙灘、千坪草皮，每台露營車還皆有獨立陽台，盡收完全無死角眺望碧海藍天的海景，加上位於人煙稀少的地段，更有股置身於私人小島的奢華度假感。

14台露營車面對遼闊海景，每車約有4坪空間，整體以木質淺色系為主，車內設備應有盡有，床邊有大片窗戶，陽光灑進車內顯得明亮又有朝氣，早晨可在床邊或陽台悠閒享用早餐，夜晚則可聽著海浪拍打聲入睡，感受慵懶度假的氛圍。由露營車走路不用1分鐘就到廣闊沙灘，大海退潮後，潮間帶會出現各式生物，業者提供膠鞋、手套等工具，可近距離觀察馬糞海膽、寄居蟹、海星、石蚵、螃蟹、硨磲貝等，儼然成了大自然教室。

露營區後方有千坪草地，入住2天以上送野餐組合，包含野餐墊、野餐籃、輕食系列海鮮堡、墨西哥捲餅、飲料等，能自由選擇於沙灘或草地上野餐。覓海灣與波賽頓海洋運動俱樂部合作推出3天2夜活動，包含來回機票、3天租機車費用、入住2晚露營車、專業教練帶領SUP划水或寬版划水2擇1及浮潛獨家行程，還提供免費拍照攝影，此專案需2人同行，每人只要9800元。

在水一方湖畔小屋沿鯉魚潭湖畔規畫露營車及咖啡廳，湖光山色盡收眼底。圖／在水一方湖畔小屋提供

在水一方感受日式氛圍

位於花蓮鯉魚潭湖畔旁的「在水一方湖畔小屋」，坐擁湖光山色美景，依著湖畔規畫5台露營車，每輛車旁皆設有露營棧台，擺上簡單戶外型帳篷及桌椅，不論在室內、外都能貼近於大自然中，營區旁還有小碼頭，漫步於岸邊時不僅可飽覽湖景各時段的變化，也能感受光與影靜謐的時刻。

在水一方近年重新打造2台全新日式風格露營車，內部全採木頭裝潢，搭配簡約設計風格，進入車內飄散著淡淡的木頭香味，面靠湖景的窗戶特別設計墊高的小茶室，擺放著收納式木矮桌、榻榻米座墊、日式油燈，窗框上再掛著一排和風旗巾，充滿濃厚日式氛圍，茶室旁還設置附有插座的平台櫃，隨時可沏一壺茶或煮咖啡，讓人沉浸於柔和的氣息之中。

入住在水一方露營車，可至營區內專屬的咖啡廳免費品用早餐，大片落地窗的設計讓充足的光線灑進屋內，坐在任何一隅都能感受到溫暖的陽光，其他餐期可自備食材至露營車前方遮陽用餐區野炊。營區位在鯉魚潭觀光景點區，周圍有眾多商家提供快艇環湖、踩船、單車環潭、登山健行、輕艇、獨木舟、垂釣等休閒活動，適合家庭聚會、小孩放電的輕旅行。

(中國時報 吳筱涵 )

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