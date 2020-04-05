Glamping！空手享受露營趣 一卡一箱即可入住

近年風靡國內外的豪華露營（Glamping）愈來愈夯，不用自己搭帳棚、一卡皮箱就可入住，在疫情告急的當下也是相對安全的休閒選擇，入住期間還可體驗各種手作課程或生態活動，讓露營變得輕鬆又好上手。

「勤美學CMP Village」為還原苗栗舊時純樸村子，充分利用在地里山文化特色，邀請國際藝術家、建築師及在地職人，結合傳統工藝、飲食、自然、生態等打造3種不同型態的場域，可說是台灣獲得最多國際建築空間設計獎的露營區。

勤美學 打造簡約風

進入勤美學第1個村落「山那村」開始，來客的身分轉換為村民，接待人員則化身為村長，此處占地2公頃搭建14座白色帳棚，圍繞著裝置藝術「情天幕」，帳篷內的空間特別聘請國際級設計師打造簡約風品味，也把苗栗在地藺草文化、手作藍染等工藝美學應用在陳設中。

情天幕使用逾5000根苗栗在地孟宗竹與桂竹，是藝術家與在地返鄉青年及員工花了45個工作天一同完成的創作。圖／勤美學提供 勤美學好夢里樹屋，具有鼓勵孩子們勇於冒險、探索、遊戲、造夢等意涵之意。圖／勤美學提供

2018年打造第2個「好夢里」場域，搭建8頂帳篷，並在6棵老榕樹間搭建出3個種子毬果造型的樹屋，旅客可穿梭於「野孩基地」、「大樹書房」及「聲之屋」，其中聲之屋透過專業設備可以聽見平常聽不到的聲音，充滿奇幻感與童趣。勤美學配合季節推出多樣化在地體驗，3月推出全新行動藝術概念「SONG LA KTV」，將半戶外盥洗空間變成舞台、蓮蓬頭當麥克風，變身台味風格的霓虹燈飆歌會場，讓村民將煩憂與緊繃盡情抒發釋放。

自然圈農場 自採食材

甫開幕1年多的「自然圈農場LoFi Land」，花費3年多的時間耕作農作及培養土壤，打造野營、有機生態農場、泡湯的新型態戶外生活模式，營地以「圈」為單位，以綠籬或石頭包圍成獨立式空間，每圈都能搭起不同數量的精靈帳、神殿帳及天幕，帳內有乳膠床墊、枕頭、循環風扇等設備，且各圈內有獨立的冰箱、廚房、2間乾濕分離衛浴設備及半露天式的碳酸氫鈉熱泉池。

自然圈農場提供自採蔬菜的有機農田。圖／自然圈農場LoFi Land提供 自然圈農場打造熱帶雨林氛圍露營圈，夜晚燈光照耀相當浪漫。圖／自然圈農場LoFi Land提供

營區除提供專屬露營配備，野地炊火的鍋具、美式BBQ烤爐等一樣都沒少，農場提供代客準備食材，其中烤肉片特別請燒肉店主廚切片及醃製，蔬菜和香料則來自園區內自種的有機農作物，每天傍晚時刻，露客可參與農田導覽，親手摘採新鮮的有機蔬果，作為晚餐烤肉的配菜或燉煮蔬菜湯，盡情享受戶外料理樂趣。

自然農場栽種落羽松、楓樹、櫻花等多樣樹種，隨四季更迭輪番展現不同的樣貌。夜幕降臨時，帳棚外到處以燈串點綴出浪漫氛圍，園區還提供租借布幕，露客可隨地而坐觀賞露天電影、打電玩，或沈浸在抬頭就能盡享的璀璨星空。大圈營地可容納16至28人、小圈最多至16人，隨人數多寡還可以把各圈合併，非常適合多個家庭或朋友一同玩樂。

那一村 備冷氣衛浴

「那一村 Nayi Villa」位於宜蘭礁溪及員山鄉的交界處，枕頭山環繞且緊鄰大礁溪，不論站在哪個角度皆能欣賞到充滿綠意且遼闊的美景，還可見台灣獼猴、藍鵲、夜鷹與啄木鳥等野生動物，走路5分鐘即可到宜蘭大學延文實驗林場享受森林浴，就連藝人隋棠也曾帶家人來度假。

那一村帳篷內含休閒椅、獨立衛浴設備及移動冷氣機等，具有飯店級的規格與設備。圖／那一村提供

那一村以豪華露營為主軸，共有20頂帳篷，最多容納84人，占地2公頃，平均每人擁有1000坪以上的寬闊空間。帳篷從設計、研發、製造皆是台灣自創，甚至還申請專利，帳內設備以飯店等級規劃，有高腳床、移動式冷氣等設備，更首創全台唯一帳篷附有獨立衛浴設備，讓露營更加舒適。住宿有全包餐方案，含早、晚餐及下午茶，其中晚餐可選擇主廚獨家漢方火鍋或美式BBQ燒烤，不用動手炊火就能享受山林間的綠色露營。

營區內設有人工湖泊供遊客划船，夏天還會開放親子戲水池，偌大的草皮則適合小朋友在追逐嬉戲，業者免費提供碰碰球、攀岩牆、弓箭、羽球等供露客使用，周末早晨可自由參加瑜珈課程，還有植物拓染、陶瓷彩繪2種DIY課程，只要滿4人以上就可開課，但需事先預約，每人只要250元。

更多情報

勤美學CMP Village

地址：台灣苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號

客服電話：03-7561561

費用：成人（12歲以上）每人4000元起、孩童（3歲至未滿12歲）每人3000元起

自然圈農場LoFi Land

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36-20

電話：0928-691-919

費用：6人小圈平日1萬5600元、假日16800元

那一村Nayi Villa

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結路8-2號

電話：03-922-1715

價位：2人帳全包餐5300元起

( 中國時報 吳筱涵 )

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