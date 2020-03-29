去飯店辦公，你選那一家？

新冠肺炎持續擴散蔓延，居家檢疫人數暴增，公司行號與機關團體，為避免群聚感染並為維護企業員工同仁健康與工作環境的安全，亦進一步提高防疫層級，目前國內已有超過百家大型企業啟動「異地辦公」與「居家辦公」機制，全力預防辦公空間群聚感染造成營運中斷，將風險降低至最低，以確保公司在任何情況下都能夠持續運作。

因應企業需求，台北福華飯店、新竹喜來登飯店，老爺酒店集團旗下老爺會館，以及雲朗觀光集團旗下君品酒店、翰品酒店、兆品酒店與品文旅，都分別利用館內客房規畫設計成「日租辦公室」或「個人獨立辦公室」供企業選擇。誠品行旅誠品行旅更集結商務辦公、交誼空間、餐飲美食、旅宿休憩、健身房等多元內容推出「城市綠洲－共享商務空間」爭取企業或商務人士青睞。

誠品行旅eslite hotel即日起推出「城市綠洲－共享商務空間」方案，集結商務辦公、交誼空間、餐飲美食、旅宿休憩、健身房等多元內容，單月租用每日最低僅新台幣1,613元起，亦可依照工作需求選擇單日/單周/雙周及月租型方案，自13坪的雅緻客房至21坪的行政套房，可容納四至八人，享有融合商務機能與人文時尚的工作空間，辦公及休憩設備一應俱全。

誠品行旅客房內除有辦公桌椅外，亦提供無線網路、多功能事務機、電話、白板簡報架等設備滿足各式商務及會議需求，每間客房均有獨立陽台，工作之餘還可自由享用Nespresso咖啡及茶飲點心，免費閱讀書籍或雜誌刊物，或至健身房運動。租用商務客房空間皆可享有住宿洗衣及餐飲最低七折禮遇。

〈誠品行旅〉協助企業防疫，將客房打造為融合商務機能與人文時尚的客房工作空間。圖／業者提供

雲朗觀光集團推出「客房辦公室」，提供企業可租用飯店客房讓員工分組異地辦公、分散風險，君品酒店台北、翰品酒店（新莊、桃園、高雄、花蓮）、兆品酒店（嘉義、台中、礁溪）與品文旅礁溪推出以客房作為「獨立辦公室」的短租方案，公司可以每日為單位租用飯店房間作為員工異地辦公的場所，每日可使用十小時，每房二人起，至多五人共用，君品酒店每房2,100元起。

雲朗觀光集團日租辦公方案，可免費使用WIFI、有線網路、商務中心電腦及黑白印表機。圖／業者提供

翰品酒店、兆品酒店、品文旅每房收費自1,200元起，可租用一日、五日、十日或22日不等，提供水、咖啡包、茶包與WIFI無線網路、有線網路、商務中心電腦及黑白印表機、交誼廳設施外，還可以使用飯店健身房與自助洗衣等設施，更為企業行號提供一個人員異地防護、分散風險的備援方案。

台北福華飯店「Hotel to Office 」遠端辦公室專案，將客房打造為「個人小型辦公室」。圖／台北福華大飯店

台北福華飯店即日起至5/31規劃「Hotel to Office 」遠端辦公室專案，將客房提供商務人士做為日間辦公、小型商談空間，也可以量身打照「個人小型辦公室」。另將客房也機動調整為會議室，提供公司會談的最佳場地，就是要爭取商務客源。

「Hotel to Office」遠端辦公室專案提供辦公需求的商務人士可於每日上午8點至下午6點，使用客房做為個人小型辦公室，一人使用1,500元、兩人使用1,800元/每房，並提供紙、筆等會議用品、免費客房WIFI網路、瓶裝水四瓶、咖啡及茶包各二份，並享全館餐飲優惠八折。另外，滿20天即贈送台北福華住宿券一張，下次入住使用。新竹、台中及高雄福華並貼心準備「精選午餐餐盒」一份。

另外，台北福華還有三小時快閃「Office @ Howard」客房會議專案，時段任選三小時，每房每人只要1,000元，提供HDMI/WIFI、礦泉水二瓶，如使用十次再送一間（可使用五小時）並同時享餐飲八折優惠。

因應上班族需要安靜不受干擾且適合辦公的環境，位於台北市中心商業區的老爺會館台北南西、台北林森兩家飯店推出以客房作為「個人獨立辦公室」的短租方案，公司可以十天為單位（不含周末）租用飯店房間作為員工異地辦公的場所，每日可使用12小時，收費1,100元起。

老爺酒店集團除旗下2家老爺會館推出「個人獨立辦公室」的短租方案，台北老爺酒店亦有「樂遊季」優惠住房專案。圖／老爺酒店集團提供

新竹豐邑喜來登大飯店於即日起規劃「日租辦公室專案」，將客房提供商務人士做為日間辦公、小型商談空間，另將會議室機動調整為中餐廳包廂，提供小型親友餐敘的最佳場地，讓民眾便利洽公、安心用餐。有辦公需求的商務人士可於每日上午8點至下午6點租用新竹喜來登客房做為個人小型辦公室，每次2,500元，提供「會議事務包」內含紙、筆等會議用品、瓶裝水二瓶、咖啡二份、茶包二份，並附贈「精選午餐餐盒」一份，供應輕食、西式、日式或中式餐盒，四選一，日租辦公室使用期間不另提供整房、清潔服務，亦不提供沐浴相關備品。

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