觀光飯店國人住房專案誰最優？

新冠肺炎疫情重創觀光旅遊相關產業，旅館飯店等嘸人，住房率急速下滑，為全面防疫，政府採近乎鎖國政策因應，國人成為搶救住房率的唯一與最後「救贖」。

隨著清明與婦幼節連續假期將近，觀光飯店亦鎖定國人結合各種不同主題設計推出各式優惠住房專案，期能藉不同誘因將在家悶壞了的國人「催」出來，內容之豐、價格之廉，創歷來之最。位在都會的城市飯店與位在風景的休閒度假旅館大PK，計畫利用連假出遊的民眾可仔細比較、挑精撿瘦、擇優出遊、聰明消費。

新冠肺炎疫情對觀光飯店的衝擊，使各家旅館飯店住房率宛如「住進加護病房」，所以除各旅館飯店「三天一促銷，五天一專案」的急推各種住房優惠，企圖吸引國人青睞。晶華、雲朗、寒舍、六福、凱撒、國賓、老爺，以及天成與香格里拉遠東國際等觀光飯店集團，更傾全集團之力整合資源祭出各種方案「急救」，防止住房率繼續下滑。隨著天氣漸暖，加上清明婦幼節將屆，業者近日更大幅加碼激推國人優惠住房專案，全力爭取住房訂單。

台北君品酒店針對國人推出各種優惠住房專案，雅緻客房純住房3,300元，一泊二食超值專案3,980元含早餐與牛排。圖／業者提供

綜觀各觀光飯店集團針對國人設計推出的優惠住房專案，釋出的誘因大約可歸納為以下幾種類型：1.直接祭出折扣下殺房價，2.「買一送一」、「買A送B」、「住城市飯店，送休閒度假旅館」，3.住房即送等額或超額的餐飲、SPA消費折抵券，4.一泊二食包套配合折扣，5.住房升等並享貴賓樓層禮賓，6.結合吃、住、交通包套。

由於是採「集團軍作戰」，所以觀光飯店祭出的國人住房優惠案多數都涵蓋到許多據點一體適用，或是採「交叉互補、相互拉抬」策略設計內容，希望能一次「澤被」多館，使促銷效益極大化。

台北晶華酒店「超級VIK-城市野營」專案，專為Very Important Kids量身打造，全家入住17坪大且擁有戶外露臺的雲天露臺客房。圖／業者提供

例如晶華酒店集團旗下「捷絲旅」，即以買一送一促銷台北西門館及宜蘭礁溪館。雲朗觀光旗下「翰品酒店」與「兆品酒店」六館即採類似買一送一的策略聯合促銷。

凱撒飯店連鎖旗十家飯店採三個價位區間殺價促銷，其中有五個飯店每晚2,000元。香格里拉遠東國際大飯店台北與台南雙館促銷價格不同，禮遇內容一致。

天成飯店集團的促銷方式則很獨特，6月底前住台北「天成文旅-華山町」、嘉義「天成文旅-繪日之丘」任一館別，憑住房發票金額的千位數，可折抵入住瑞穗天合國際觀光酒店「瑞穗饗樂假期」一泊二食優惠價的住宿費用，每張發票最高可折抵3,000元。

六福旅遊集團旗下「六福萬怡酒店」與「六福客棧」和「六福莊」都有優惠促銷方案，其中「六福居」亦頗特別，雙人連續入住二晚或同日入住二間景觀套房，都會景觀套房只要4,399元，「太平盛世」時不會有此價格。

寒舍集團旗下「台北喜來登大飯店」是「住愈多天愈便宜」，「123出遊趣」專案若住三天，每房未稅價6,060元，平均每房2,020元起。