賞螢遊河 花東綠色旅遊吸客

初春的季節繁花盛開，一派生機勃勃，最適合近距離與大自然接觸，宜蘭礁溪聖母登山步道不僅可以享受森林浴，攻頂後可見層巒疊翠的抹茶山，又或到花蓮窺探森林中最耀眼的「綠精靈」螢火蟲，一掃沉悶的心情，飯店業者以綠色旅遊為概念，推出特惠住宿方案，鼓勵民眾親近大自然。

抹茶山本名為五峰旗山，因日本攝影師小林賢伍將照片上傳到社群媒體，並發文稱「臺灣の抹茶冰淇淋山」，因而帶起朝聖熱潮。登抹茶山前會行經聖母登山步道，抬頭可見台灣藍鵲、獼猴、老鷹、松鼠、蝴蝶。攻頂站在山頭上，一覽抹茶山與蘭陽平原，視覺填滿了初春的嫩綠，無盡的遼闊也帶來自由奔放的感受。

礁溪老爺酒店結合宜蘭大自然美景，推出「樂遊抹茶山」住房方案，免費提供住客1次登抹茶山遊程，由飯店員工親自帶領房客攻頂，回程後再泡療癒美人湯，讓身心靈更加放鬆；入住期間可用1000元加購自助晚餐，還可享「寬SPA」9折優惠，即日起至4月30日止，2天1夜平日雙人住房方案只要7888起，選擇平日3天2夜住房專案，雙人優惠1萬1888起。

「樂遊抹茶山」專案攻頂抹茶山後，可再享受療癒美人湯。圖／礁溪老爺酒店提供

全台最大賞螢地

每年3月至4月之際，正是欣賞螢火蟲最佳時機，花蓮大農大富平地森林園區占地約1250公頃，植林十餘年有成，在夜幕低垂時，漫天飛舞的熠熠螢光，像是夜光精靈般的夢幻。該地堪稱是全台最早又最大的賞螢地，經由專業導遊解說，了解螢火蟲成長環境，以及成蟲如何在僅有20天左右的短暫生命裡，透過一閃一閃的光芒，追求另一半完成浪漫的終身大事。

今年花蓮理想大地渡假飯店規畫近3小時「春季賞螢」活動，凡4月6日前入住該飯店之住客，可至大農大富平地森林園區近距離體驗螢火蟲生態，每位大人只要加購600元便可參加活動，2歲至12歲小朋友則加購500元即可，費用包含門票、專員解說導覽、保險費及飯店專車來回接送，4人以上即可成行，每日限量18人。

花蓮理想大地渡假飯店設置自然生態園區，可乘坐竹筏遊生態河道。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供

遊艇運河導覽園區

飯店還推出「春遊理想」西班牙房型住宿專案，含陽光自助早餐、搭遊艇運河導覽園區，除芳療SPA以外其他活動設施皆可免費使用，業者再加碼好禮3選1，可選擇套裝主題遊程，內含生態導覽、香草披薩DIY、植物染手札、或者享用免費晚餐乙次、體驗舒壓療程40分鐘，每晚最低只要6500元起，且旺日周五周日不加價，活動時間更拉長至6月30日，讓旅客能夠輕鬆享受度假生活。