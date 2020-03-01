老片場結合露營區 人氣回升

苗栗縣公館鄉出磺坑山區的片場，隨戲劇產業式微而沒落，去年轉型結合露營區，保留多間仿製1960、1970年代的老屋建築及客家風情村落風貌，成功活化片場。營主林裕誠指出，拍片場結合露營區，讓遊客有不一樣的露營體驗與回憶，更因此吸引劇組重回取景拍攝。

現代史詩電視劇《回家》、本土電視劇《娘家》等戲劇均曾在出磺坑片場拍攝，林裕誠說，因許多劇組都到大陸拍片，場景使用機會逐漸減少，拍片場因此荒廢，四周荒煙漫草，樹上、屋內充滿虎頭蜂，令人卻步，為活化並延續片場風光，經過大半年修繕整理，打造成為特色露營區，去年開放不但吸引大愛電視台前往取景、吸引劇組回流，更讓露營的遊客們有機會近距離目睹拍片過程。

林裕誠將廢棄拍片場景轉型活化為「拍片場－露營地」，他說明，充滿時代感的拍片場已10多年，且都以簡易材料打造成擬真街景，保存十分不易；原片場有2個街區，但因修繕困難與成本過高，所以拆除太過老舊且有危險疑慮的建物，並在僅存的唯一街區建築架設隱藏式鋼架，穩固結構、加強支撐力，另將其他較安全的「店面」改裝成衛浴間、室內沙坑、遊戲場等，盡力保存並維護空間。

林裕誠指出，出磺坑的拍片場景起死回生後，吸引劇組回流，成為露營場一大特色，遊客會特地準備復古服裝前往片場拍照留念，還有機會近距離旁觀拍片過程，並與休息的演員互動聊天；此外，他也規畫親子染布DIY等活動，4、5月能欣賞到油桐花、螢火蟲等，夜晚還有璀璨星空，讓許多遊客留下美好回憶。 (中國時報 何冠嫻)